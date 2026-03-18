Văn hóa - Giải trí

Hàng ngàn người tham gia lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn

SGGPO

Chiều 18-3 (nhằm 30 tháng Giêng), tại khu vực Chùa Bà - Nước Mặn (Tuy Phước Bắc, Gia Lai), hàng ngàn người dân và du khách tham gia nghi lễ “Nghinh thần rước sắc” (ngư - tiều - canh - mục), mở đầu lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn kéo dài 3 ngày.

Clip: Nghi thức mở màn lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn

Nghi lễ diễn ra với hoạt động tảo bộ, rước sắc qua 5 di tích gồm đền thờ Quan Công, Chùa Bà, miễu Bà Hỏa, miễu thần Hoàng làng, miễu song thần Hổ. Các đoàn người trong trang phục lễ hội tái hiện hình ảnh tiều phu, nông dân, mục đồng, ngư dân, cùng khiêng lễ, rước kiệu qua các tuyến đường làng, tạo không khí trang nghiêm, thể hiện tinh thần hiếu lễ, đoàn kết của cư dân Nước Mặn.

Theo ban tổ chức, Cảng thị Nước Mặn phát triển rực rỡ từ thế kỷ XVI đến XVIII. Khoảng năm 1610, thương nhân Phúc Kiến (Trung Quốc) đến giao thương, sinh sống cùng cư dân Việt, hình thành đô thị cổ sầm uất, mở rộng ra vùng Tuy Phước, An Nhơn và Quy Nhơn. Chùa Bà được xây dựng trong giai đoạn này. Trải qua thời gian, cảng thị dần bồi lấp, Chùa Bà lùi sâu vào đất liền thuộc làng An Hòa, song giá trị văn hóa vẫn được gìn giữ.

z7633865289022_3609fec0914522fe2a10acb03037a576.jpg
Lễ hội là dịp để người dân Cảng thị Nước Mặn tri ân các vị khai khẩn nên các ngành nghề nông nghiệp, ngư nghiệp, thương nghiệp...

Ông Võ Xuân Lan (74 tuổi, làng An Hòa) cho biết, qua biến thiên lịch sử, Cảng thị Nước Mặn bị bồi lấp, dấu tích không còn nhiều. Về sau, người dân đào được hiện vật neo tàu của thương cảng xưa tại khu vực Chùa Bà.

13.jpg
Dòng người nối dài đi bộ trong nghi lễ "Nghinh thần rước sắc" mở màn lễ hội

“Mặc dù Cảng thị Nước Mặn không còn, nhưng văn hóa vẫn được người dân lưu giữ qua lễ hội Chùa Bà – Cảng thị Nước Mặn. Những năm gần đây, lễ hội được tổ chức quy mô lớn, thu hút người dân nhiều tỉnh Nam Trung bộ và cả nước tham gia”, ông Lan chia sẻ.

23.jpg
Dòng người khiêng kiệu, đồ lễ tảo bộ đến các điểm di tích
20.jpg
Lễ hội với sự tham gia đông đảo người dân, nghệ nhân, diễn viên, vận động viên địa phương

Sau nghi lễ, người dân và du khách trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian như tuồng cổ, võ thuật, bài chòi, múa lân - sư - rồng và trò chơi truyền thống.

z7633865327278-6feaebbd23a8eaf8f46e88a1e8fb66da-3454-1937.jpg
Đông đảo người dân tham dự lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn

Ông Lê Anh Duy, Phó Chủ tịch UBND xã Tuy Phước Bắc, cho biết, tháng 8-2023, lễ hội Chùa Bà - Cảng thị Nước Mặn được Bộ VH-TT-DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Địa phương đã quy hoạch phát triển lễ hội thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách.

5.jpg
Các nghệ nhân mở hội bài chòi phục vụ du khách, người dân

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục tôn tạo, phục dựng các di tích, di chỉ Cảng thị Nước Mặn để bảo tồn và phát huy giá trị đặc sắc này.

z7633865324580_a36af72328dd31aa75cb958ec51c6af3.jpg
Nhiều người dân mặc đồng phục các dân tộc phía Bắc tham gia lễ hội

>>> Một số hình ảnh PV Báo SGGP ghi nhận tại lễ hội:

z7633865316408_889868f3f9ff0aa84eb7401991a3e016.jpg
Lễ vật dâng lên tại lễ "Nghinh thần rước sắc"
z7633865319867_72226f77c044fa6b38c8b367ad4711f5.jpg
Dâng hương, lễ tại miễu thần Hoàng làng
27.jpg
Thực hiện nghi lễ tại Chùa Bà
91.jpg
8.jpg
Đặc sản địa phương trưng bày phục vụ người dân, du khách
6.jpg
NGỌC OAI

Từ khóa

Lễ hội chùa Bà Nước Mặn Lễ hội chùa Bà du lịch Gia Lai

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn