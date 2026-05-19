Khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đình thần Bình Quới Đông

Ngày 19-5, tại Đình thần Bình Quới Đông, phường Hiệp Bình (TPHCM) tổ chức lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 - 19-5-2026).

Nội dung trưng bày giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dấu mốc quan trọng trong hành trình tìm đường cứu nước; tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh và tình cảm của Bác đối với nhân dân. Bên cạnh đó còn bố trí góc sách, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu của người dân.

Đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng ủy phường Hiệp Bình Vũ Anh Tuấn chia sẻ, việc kết hợp giữa không gian văn hóa truyền thống với giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh chính là sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc văn hóa dân tộc với lý tưởng cách mạng cao đẹp, qua đó góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, người dân.

Đoàn viên, thanh niên tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ông Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng Ban Quý tế Đình thần Bình Quới Đông cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương trong việc bảo quản, gìn giữ Không gian văn hóa Hồ Chí Minh; phát huy giá trị công trình, để nơi đây thật sự trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống và lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.

*Cùng ngày, tại Công viên ấp Diều Gà, phường Hiệp Bình tổ chức lễ phát động “Vườn cây đại đoàn kết”.

Trao bảng biểu trưng phát động phong trào và trao tặng cây xanh đến khu phố

Tại chương trình, phường đã trao bảng biểu trưng phát động phong trào “Mỗi khu phố trồng 200 cây xanh trong năm 2026” và trao tặng cây xanh đến 91 khu phố. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa tinh thần chung tay bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan đô thị xanh - sạch - đẹp; phát huy vai trò, trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong việc chăm sóc và phát triển mảng xanh tại địa phương.

Hoạt động trồng cây tại chương trình

Tin liên quan Phường Hiệp Bình: Nhiều chương trình phúc lợi trong Tháng Công nhân

CẨM TUYẾT