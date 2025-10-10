Góp ý, hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp TPHCM

Việc tổ chức hội nghị nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cho năm học mới; chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp trong xây dựng chiến lược phát triển của các đơn vị.

Ngày 10-10, tại Trường Cao đẳng Viễn Đông, Sở GD-ĐT TPHCM đã tổ chức hội nghị góp ý, hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển đối với giáo dục nghề nghiệp TPHCM giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự hội nghị có ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT; bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM; lãnh đạo các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn thành phố.

Ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT, phát biểu tại hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, bà Trương Hải Thanh, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM, cho biết việc tổ chức hội nghị nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá cho năm học mới; hướng dẫn các đơn vị trong xây dựng chiến lược phát triển đối với nhà trường; lắng nghe ý kiến của các đại biểu, chia sẻ kinh nghiệm đối với triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp trong xây dựng chiến lược phát triển của các đơn vị theo Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Quyết định số 1705/QĐ-TTg ngày 31-12-2024 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển giáo dục đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Ông Lê Đình Kha, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng phát biểu

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2025 – 2026, xây dựng chiến lược đối với phát triển giáo dục nghề nghiệp TPHCM giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, đại diện các trường cũng đã tham gia phát biểu ý kiến, trao đổi kinh nghiệm với các nội dung về chiến lược sáp nhập các cơ cở giáo dục nghề nghiệp, đào tạo đội ngũ giáo viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người học, chính sách giáo dục trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, cơ chế quản lý tốt các cơ sở giáo dục sau sáp nhập, xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở, cơ chế tự chủ tài chính, việc xây dựng chỉ số và cơ sở dữ liệu dùng chung...

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM, Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT cũng đã trả lời, cung cấp thêm thông tin với các vấn đề các cơ sở giáo dục quan tâm.

Hội nghị góp ý, hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp TPHCM



Phát biểu kết luận hội nghị, ông Trương Anh Dũng, Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên Bộ GD-ĐT, yêu cầu lãnh đạo các trường tiếp tục quan tâm và đóng góp ý kiến cho chiến lược phát triển giáo dục trong thời gian tới. Cục trưởng Cục Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cho biết, việc xây dựng chiến lược giáo dục nghề nghiệp là cần thiết, Sở GD-ĐT TPHCM cần quan tâm xây dựng chiến lược bám sát với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 để từ đó đề ra các mục tiêu, giải pháp phù hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu của ngành đúng, đầy đủ, sống, đồng bộ, dùng chung...

CAO SƠN