Hà Nội bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp

Ngày 1-7, Hà Nội bắt đầu triển khai giai đoạn 1 Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”, thí điểm tại khu vực 1 và khu vực 2 thuộc phường Hoàn Kiếm. Trái với sự lo âu về xáo trộn giao thông hay những bỡ ngỡ ban đầu, nhịp sống tại trung tâm thủ đô diễn ra như thường lệ, các hoạt động của người dân không bị xáo trộn nhiều.

Người dân ủng hộ

Khu vực 1 gồm các tuyến đường nằm trong không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ Hà Nội và chợ đêm đang triển khai, được bao quanh bởi các tuyến: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền.

Khu vực 2 là phạm vi bên trong trục đường bao gồm các tuyến Tràng Thi - Thợ Nhuộm - Hàng Bông - Phùng Hưng - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay.

Các phương tiện ô tô, xe máy dừng chờ đèn đỏ trên phố Đinh Tiên Hoàng, phía trước Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Trong giai đoạn thí điểm từ ngày 1-7 đến 31-12, tại khu vực 1, Hà Nội cấm xe mô tô, xe gắn máy và ô tô các loại (trừ xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an) hoạt động từ 19 giờ tới 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật. Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động của không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, khu phố cổ và chợ đêm như hiện nay.

Hà Nội khuyến khích hạn chế lưu thông xe máy cũ, sử dụng giao thông công cộng, phương tiện phi cơ giới và chuyển đổi sang phương tiện sử dụng năng lượng sạch. Một số loại xe khách trên 16 chỗ và xe tải sẽ được điều tiết theo khung giờ hoặc phải được chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền khi hoạt động trong thời gian hạn chế.

Bản đồ các tuyến phố thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 Hà Nội. Nguồn: UBND TP Hà Nội

Ghi nhận trong ngày đầu tiên cho thấy, các hoạt động giao thông, giao thương của người dân không có sự xáo trộn nào đáng kể. Tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục ven hồ Hoàn Kiếm, dòng xe cộ vẫn lưu thông tấp nập như thường nhật.

Các phương tiện lưu thông qua ngã tư Hàng Bài - Tràng Tiền - Hàng Khay - Đinh Tiên Hoàng trong ngày đầu Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp. Clip: NGUYỄN QUỐC

Ông Nguyễn Thành Tuấn (61 tuổi, ở phố Hàng Gai) chia sẻ, dù thành phố bắt đầu thí điểm vùng phát thải thấp nhưng không cấm đồng loạt mô tô, xe gắn máy và ô tô sử dụng xăng, dầu trên toàn bộ khu vực Vành đai 1 nên chúng tôi hoan nghênh. Ông cũng mong muốn chính quyền tiếp tục có thêm những chính sách hỗ trợ thiết thực để người dân sớm chuyển đổi sang phương tiện xanh, thân thiện với môi trường.

Trong ngày đầu thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp, giao thông quanh hồ Hoàn Kiếm diễn ra bình thường. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Tuy nhiên, nhiều người vẫn bày tỏ sự lo lắng. Vừa kết thúc 2 chuyến xe ôm, anh Lê Hải Tú (36 tuổi, ở phố Trần Quang Khải) tựa lưng vào chiếc Honda Wave, bộc bạch: "Chiếc xe này là “cần câu cơm” của gia đình tôi. Vẫn biết hiện tại Hà Nội chưa cấm xe công nghệ chạy xăng trong Vành đai 1 nhưng chúng tôi vẫn rất lo". Ông bày tỏ mong muốn, thành phố sẽ có giải pháp cho mượn xe điện, hoặc hỗ trợ cho thuê xe điện giá ưu đãi, vừa giúp những người lao động nghèo giữ được sinh kế, vừa góp phần vào mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm chung.

Hạ tầng cho phương tiện xanh

Theo đại diện Sở Xây dựng Hà Nội, để việc triển khai thí điểm Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”, đơn vị xây dựng phương án phân luồng giao thông, bố trí các điểm trông giữ phương tiện, xe đạp công cộng, bãi đỗ xe trung chuyển và tổ chức vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân điều chỉnh lộ trình, lựa chọn phương thức di chuyển phù hợp.

Cụ thể, 4 điểm trung chuyển lớn để đón trả khách được bố trí dọc theo các trục đường bao quanh như: phố Bà Triệu (đoạn Hàng Khay - Hai Bà Trưng), phố Trần Nhật Duật (đoạn Cao Thắng - Ô Quan Chưởng), phố Trần Quang Khải (đoạn từ Hàng Mắm đến Hàng Thùng), phố Trần Khánh Dư (đoạn trước Bảo tàng Lịch sử).

Giao thông tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, cạnh hồ Hoàn Kiếm trong ngày đầu Hà Nội thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp. Clip: NGUYỄN QUỐC

Bên cạnh đó, để giải quyết bài toán đỗ xe cá nhân khi người dân tiếp cận vùng lõi, Sở Xây dựng đã phối hợp với các phường rà soát, bố trí 220 bãi, điểm trông giữ phương tiện. Sự dịch chuyển sang phương thức di chuyển xanh cũng được "kích hoạt" với 44 trạm xe đạp công cộng, cung cấp 456 chiếc xe ngay trên địa bàn phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam.

Thành phố cũng lập 10 bãi đỗ xe trung chuyển (mô hình Park and Ride) tại các vị trí giao thông quan trọng, như: điểm trung chuyển Long Biên, Trần Khát Chân, Trần Khánh Dư, khu vực Công viên Thủ Lệ... nhằm kết nối với mạng lưới giao thông công cộng.

Lượng phương tiện lưu thông ở khu vực trung tâm Hà Nội vẫn chủ yếu là xe máy, ô tô chạy xăng. Ảnh: NGUYỄN QUỐC

Để hỗ trợ người dân, Hà Nội miễn vé xe buýt trong phạm vi Vành đai 1 từ ngày 1-7 đến hết 30-6-2027, đồng thời cam kết phát triển mạnh mẽ xe buýt điện, phương tiện công cộng xanh, xe đạp công cộng và tiếp tục các chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang phương tiện năng lượng sạch.

QUỐC KHÁNH