Hà Nội lùi việc thông qua Nghị quyết về vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Chiều 2-6, tại Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề), sau khi tiến hành thảo luận tại tổ, HĐND TP Hà Nội khóa XVII quyết định chưa thông qua Nghị quyết về đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội.

Kỳ họp thứ ba (Kỳ họp chuyên đề), HĐND TP Hà Nội khóa XVII. Ảnh: BẢO CHI

Điều hành phiên họp, ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, ngày 29-5-2026, UBND TP Hà Nội có tờ trình trình HĐND TP Hà Nội xem xét, ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội (thực hiện điểm g, khoản 1, điều 13, Luật Thủ đô).

Đồng thời, UBND TP Hà Nội có tờ trình và tờ trình bổ sung gửi HĐND TP Hà Nội về đề nghị thông qua Nghị quyết ban hành Đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội.

Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội điều hành phiên họp. Ảnh: BẢO CHI

Xác định đây là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, tác động, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội, Thường trực HĐND TP Hà Nội, các Ban của HĐND TP Hà Nội đã tham vấn nhiều ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức các hội thảo, họp thẩm tra kỹ lưỡng, đánh giá khách quan.

Qua thẩm tra cho thấy, các nội dung của tờ trình, dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra, tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân, các tổ chức để nghị quyết có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra.

Vì vậy, HĐND TP Hà Nội đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu để kịp thời hoàn thiện dự thảo 2 nghị quyết trên trình HĐND TP Hà Nội tại Kỳ họp thứ tư (Kỳ họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6.

KHÁNH NGUYỄN