Hà Nội: Buộc tài xế xe ôm trả lại du khách nước ngoài 1 triệu đồng

Ngay sau khi nắm được thông tin vụ việc 1 tài xế xe ôm ở Hà Nội lấy 1 triệu đồng cho quãng đường khoảng 7km đối với 1 du khách nước ngoài, cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Chiều 25-2, lãnh đạo phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, chính quyền đã tiếp nhận phản ánh của bà C.A. (quốc tịch Mỹ) về việc bị một tài xế xe ôm chở vòng vèo qua nhiều tuyến phố rồi thu mức giá cao bất thường.

Du khách nước ngoài nhận lại tiền sau khi phản ánh tới cơ quan chức năng

Tiếp nhận thông tin, chính quyền địa phương giao Công an phường Hoàn Kiếm xác minh nội dung phản ánh. Theo đó, cơ quan công an xác định, tài xế thu của du khách nước ngoài trên là ông P.V.L. (sinh năm 1964, thường trú tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội).

Tại trụ sở công an, ông P.V.L. khai nhận, đã đón nữ du khách tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, sau đó tự ý thay đổi lộ trình, chở bà đi sai so với kế hoạch ban đầu và thu số tiền 1 triệu đồng.

Vụ việc ngay sau đó được lan truyền trên mạng xã hội và nhận được nhiều thông tin khác nhau.

Tại cơ quan công an, ông L. thừa nhận hành vi và cam kết không tái phạm, đồng thời đã gửi lời xin lỗi tới du khách nước ngoài trên và hoàn trả lại tiền.

GIA KHÁNH