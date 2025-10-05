Hà Nội cho 2,3 triệu học sinh nghỉ học ngày 6-10 để phòng bão số 11

Chiều 5-10, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã có công văn hỏa tốc gửi UBND các xã, phường và đơn vị, trường học trực thuộc, yêu cầu cho toàn bộ học sinh trên địa bàn nghỉ học trong ngày 6-10 để chủ động ứng phó với bão số 11 (bão Matmo).

Ngập lụt ở Hà Nội hôm 30-9

Theo công văn, dự báo từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ đêm 5-10 đến ngày 7-10, khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ sẽ có mưa to đến rất to. Riêng tại Hà Nội, ngày 6-10 có thể có mưa từ 80-100mm, nguy cơ ngập úng diện rộng do nền đất đã “no nước” từ những đợt mưa trước.

Sở GD-ĐT Hà Nội chỉ đạo các cơ sở giáo dục tạm dừng dạy học trực tiếp trong ngày 6-10, chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết để có điều chỉnh phù hợp những ngày tiếp theo. Quyết định này ảnh hưởng đến khoảng 2,3 triệu học sinh toàn thành phố.

Trước đó, đêm 30-9, Hà Nội xuất hiện nhiều điểm úng ngập nặng do ảnh hưởng của bão số 10. Nhiều trường phải giữ học sinh lại đến tối, phụ huynh vất vả đưa đón, khiến dư luận bức xúc vì thông báo nghỉ học ngày 1-10 được đưa ra muộn.

PHAN THẢO- QUỐC KHÁNH