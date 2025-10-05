Bão số 11 có cường độ mạnh nhất, sắp vào vịnh Bắc bộ, gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở

Trưa 5-10, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã có nhận định về diễn biến và tác động của cơn bão số 11.

Bão đã đạt đến cường độ mạnh nhất và đang di chuyển nhanh, dự kiến sẽ đi vào Vịnh Bắc bộ trong chiều tối nay, gây ra gió rất mạnh trên biển và đất liền. Đặc biệt, nguy cơ về một đợt mưa lớn diện rộng gây lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ được cảnh báo ở mức rất cao.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia phân tích chi tiết về diễn biến và tác động của cơn bão số 11.

Ông có thể cho biết nhận định của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia về diễn biến tiếp theo của cơn bão số 11?

Ông Mai Văn Khiêm: Trưa 5-10, cơn bão số 11 hiện đang ở khu vực phía Đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc và còn cách khu vực Móng Cái, Quảng Ninh của nước ta khoảng hơn 290km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 - 13 (118 - 149 km/giờ), giật cấp 16. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20 - 25 km/giờ. Đây là thời điểm mà bão số 11 đạt cường độ mạnh nhất. Theo dự báo của chúng tôi thì chỉ khoảng chiều tối ngày 5-10, cơn bão số 11 sẽ vượt qua đảo Lôi Châu, Trung Quốc và đi vào Bắc vịnh Bắc Bộ với cường độ dự báo khoảng cấp 12, giật cấp 15.

Về hướng di chuyển tiếp theo của cơn bão số 11 sau khi vào vịnh Bắc bộ sẽ đi dọc ven biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ và sẽ đổ bộ vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và Quảng Tây của Trung Quốc vào khoảng nửa đêm 5-10 và sáng sớm ngày 6-10.

Với dự báo hướng di chuyển và tốc độ như vậy của cơn bão số 11 thì chúng tôi nhận định rằng trên vùng biển vịnh Bắc bộ có khả năng có chịu tác động gió mạnh nhất đến cấp 12, giật cấp 15. Các khu vực đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô cần lưu ý có khả năng có các cái gió mạnh và sóng lớn, cần phải hết sức lưu ý. Đồng thời, các hoạt động tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản ven biển khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên cần phải hết sức lưu ý có thể chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo cơn bão số 11 sẽ có những tác động như thế nào tới đất liền nước ta, thưa ông?

Từ đêm 5-10 đến trưa ngày 6-10, trên đất liền khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên và tỉnh Lạng Sơn gió mạnh dần lên cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 - 10, giật cấp 11 - 12. Gió làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa. Không thể đi ngược gió.

Khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 4 - 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7 - 8. Các xã, phường khu vực phía Đông Bắc của tỉnh Quảng Ninh khả năng có gió mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12 - 13; khu vực các xã, phường còn lại của tỉnh Quảng Ninh và khu vực ven biển TP Hải Phòng khả năng có gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 10 - 11; khu vực các xã, phường ven biển tỉnh Hưng Yên và khu vực các xã vùng biên giới phía Bắc của tỉnh Lạng Sơn có khả năng có gió mạnh cấp 6 - 8, giật cấp 9 - 10; khu vực phía Đông Bắc tỉnh Bắc Ninh (tỉnh Bắc Giang cũ) và khu vực phía Đông của tỉnh Cao Bằng khả năng có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Thời điểm gió mạnh nhất thì với hoàn lưu của cơn bão số 11 này tương đối rộng nên thời điểm gió mạnh trên đất liền cần lưu ý có thể bắt đầu từ đêm 5-10 cho đến trưa ngày 6-10

Có những tác động cần lưu ý của cơn bão này, thưa ông?

Dự báo, cơn bão số 11 sẽ gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở các tỉnh khu vực Bắc bộ. Trong đó, trọng tâm là các tỉnh trung du và vùng núi phía Bắc. Với lượng mưa phổ biến là từ 150 - 250mm, cục bộ có nơi trên 400mm ở các khu vực từ Quảng Ninh, Lạng Sơn kéo sang khu vực Tuyên Quang, Lào Cai, khu vực Cao Bằng... và những khu vực khác, khu vực ở đồng bằng Bắc Bộ lượng mưa được dự báo khoảng từ 70 - 150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Với lượng mưa lớn như vậy, cần phải hết sức đề phòng có thể gây ra một đợt lũ lớn trên các hệ thống sông ở Bắc Bộ, có thể lên báo động 2, báo động 3, một số nơi có thể trên báo động 3.

Đồng thời, lưu lượng lũ về các cái hồ chứa cũng có thể tăng cao từ ngày 6 đến 9-10 tới đây, cần phải hết sức lưu ý các cái hồ chứa ở phía Bắc như là hồ Thác Bà, hồ Tuyên Quang, hồ Hòa Bình... Một điểm hết sức cần phải lưu ý đó là vấn đề lũ quét và sạt lở đất. Trong khi cơn bão số 10 vừa rồi đã gây ra một đợt mưa rất lớn ở khu vực Trung du và vùng núi phía Bắc với lượng mưa đến 200 - 300mm. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các khu vực vùng núi, Trung du Bắc bộ, độ ẩm đất đã tương đối bão hòa, đất đã ngậm đủ nước, rất nhiều các khu vực đã có tình trạng sạt trượt.

Cùng với đó, trên các khu vực sông suối, các vùng núi có thể còn tiềm ẩn các nguy cơ nghẽn dòng sau đợt mưa lớn vừa qua. Chính vì thế, nên ngày 6 và 7-10 tới đây, khu vực vùng núi Trung du Bắc bộ tiếp tục có mưa lớn lên đến 200mm đến trên 200mm như vậy thì nguy cơ xảy ra tình trạng lũ quét trên các sông suối, vùng núi cũng như sạt lở đất trên các cái sườn đồi ở khu vực các tỉnh vùng núi và Trung du Bắc bộ là rất cao.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cũng kiến nghị chính quyền cấp cơ sở địa phương có các giải pháp ứng phó, có thể rà soát, đặc biệt là các điểm nghẽn dòng, các sông suối trong khoảng thời gian từ giờ cho đến chiều ngày hôm 5-10 khi cơn bão số 11 vẫn chưa trực tiếp gây ra mưa. Nếu phát hiện những điểm nguy cơ sạt trượt, những điểm nghẽn dòng thì cần thông báo kịp thời cho bà con để có giải pháp di dời, ứng cứu, tránh phòng tránh phù hợp, đảm bảo an toàn cho người dân.

Trân trọng cảm ơn ông!

