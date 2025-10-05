Nguy cơ mưa lớn trong 3 giờ ở Bắc bộ và Thanh Hóa từ đêm nay, 5-10

Cứu trợ đồng bào vùng bão lũ. Ảnh: DUY CƯỜNG

Mưa rất lớn tại nhiều khu vực, cục bộ có nơi trên 150mm

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định, từ đêm 5-10 đến đêm 6-10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3g).

Ngoài ra, chiều và tối 5-10, ở khu vực Đông Bắc bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cảnh báo, ngày và đêm 7-10, ở vùng núi và trung du Bắc bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, cục bộ có nơi trên 80mm (Tổng lượng mưa từ đêm 5-10 đến hết đêm 7-10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc bộ phổ biến từ 150-250mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 400mm; khu vực đồng bằng Bắc bộ và Thanh Hóa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm).

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1.

Đêm 4-10 và sáng 5-10, ở khu vực từ thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 4-10 đến 8 giờ ngày 5-10 có nơi trên 90mm như: trạm Đắk Pék (Quảng Ngãi) 90,2mm, trạm Cát Tiến (Gia Lai) 129,6mm,…

Cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa và sông Cửu Long

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, trên các sông ở khu vực Bắc bộ, Thanh Hóa có khả năng xuất hiện một đợt lũ, biên độ lũ lên ở thượng lưu các sông từ 4-8m, hạ lưu các sông từ 2-5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng; đỉnh lũ trên sông Thao, sông Chảy (Lào Cai), sông Hoàng Long (Ninh Bình), sông Lô (Tuyên Quang), hệ thống sông Thái Bình (Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng) và các sông nhỏ lên mức báo động 2 - báo động 3 và trên báo động 3; đỉnh lũ đến hồ Hòa Bình, sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), hạ lưu sông Hồng lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 2.

Trên sông Cửu Long, do ảnh hưởng lũ thượng nguồn kết hợp với kỳ triều cường, mực đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên và đạt đỉnh từ ngày 8 - 10-10, sau biến đổi chậm. Đỉnh lũ trên sông Tiền tại trạm Tân Châu có khả năng lên mức 3,85m, dưới báo động 2 là 0,15m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc có khả năng lên mức 3,4m, dưới báo động 2 là 0,1m, tại các trạm hạ nguồn sông Cửu Long lên mức báo động 2 - báo động 3, có nơi trên báo động 3 từ 0,1 - 0,3m.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao tại tỉnh An Giang và các vùng trũng thấp, ven sông tại các tỉnh Đồng Tháp, Cần Thơ, Vĩnh Long, đề phòng tình trạng sạt lở bờ bao, đê bao yếu tại các vùng xảy ra ngập lụt.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Nhiều vùng biển có gió mạnh, sóng cao

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trên biển, đêm 5-10, khu vực Nam vịnh Bắc bộ gió mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 2-3m

Ngoài ra, ngày và đêm 5-10, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão; ở vịnh Bắc bộ, khu vực Giữa Biển Đông, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến thành phố Huế và từ Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác; riêng khu vực Bắc vịnh Bắc bộ từ chiều 5-10 có mưa bão, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7 và sóng biển cao trên 2m.

Cảnh báo: Ngày 6-10, khu vực Bắc vịnh Bắc bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 12; sóng biển cao 2-3m; vùng gần tâm bão đi qua 3-4m; biển động rất mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên Nam vịnh Bắc bộ cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Theo TTXVN