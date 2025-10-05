Hà Nội khuyến khích làm việc trực tuyến, học sinh nghỉ học để tránh bão số 11

Khuyến khích các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Hà Nội bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào ngày 6-10 để phòng chống bão số 11. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo kiểm tra, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường; chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học.

Ngày 5-10, để ứng phó với cơn bão số 11 (bão Matmo), Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công điện chỉ đạo các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương của thành phố có phương án, giải pháp ứng phó quyết liệt, chủ động, kịp thời, hiệu quả.

Trong đó, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các biện pháp ứng phó với bão, bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là người già, trẻ em, học sinh và các đối tượng yếu thế khác; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập, công trình cơ sở hạ tầng, hoạt động sản xuất kinh doanh, sản xuất nông nghiệp; tổ chức, bố trí lực lượng sẵn sàng phân luồng, hướng dẫn giao thông, hạn chế người dân qua lại các ngầm, tràn, đường giao thông ngập sâu, nước chảy xiết, các tuyến đường bị sự cố hoặc có nguy cơ sạt lở; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn.

Lực lượng đoàn viên thanh niên và người dân ở Hà Nội tiến hành gia cố các đoạn đê xung yếu

Đồng thời, các địa phương cần chủ động rà soát, sẵn sàng các phương án sơ tán người dân, di chuyển tài sản đến nơi an toàn tại các khu vực sạt lở nguy hiểm hoặc có nguy cơ sạt lở nguy hiểm, khu vực có địa hình trũng, thấp, khu vực thường xuyên bị ngập sâu bởi mưa lớn, khu vực sát bờ sông, các khu vực bị sự cố, sạt lở, cô lập (lưu ý các khu vực bãi giữa sông Hồng thuộc địa bàn phường Hồng Hà và xã Minh Châu; khu vực xảy ra các sự cố sạt lở, sụt lún đất đá trên địa bàn các xã Ba Vì, Yên Xuân, Quốc Oai, Suối Hai, Kiều Phú, Phú Cát, Hạ Bằng…; khu vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của lũ rừng ngang trên địa bàn các xã Xuân Mai, Phú Nghĩa, Quảng Bị, Trần Phú, Hoà Phú…).

Người dân xã đảo Minh Châu, Hà Nội thu hoạch hoa màu sớm để tránh bão

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Giám đốc Công an TP Hà Nội chỉ đạo, sẵn sàng bố trí lực lượng, phương tiện phối hợp với các lực lượng liên quan triển khai công tác phòng, chống, ứng phó sự cố thiên tai; rà soát triển khai các phương án phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở, công trình trọng điểm, các khu dân cư có nguy cơ mất an toàn do thiên tai, sự cố; hướng dẫn phân luồng, điều tiết giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt khi bão đổ bộ và có mưa lớn xảy ra.

Trong công điện, Chủ tịch UBND TP Hà Nội khuyến khích các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Hà Nội bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trực tuyến vào Thứ 2 (ngày 6-10) để phòng tránh mưa bão. Đồng thời yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo kiểm tra, sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, cơ sở vật chất trường, lớp trên địa bàn thành phố khi xảy ra thiên tai; căn cứ diễn biến mưa, bão, lũ trên địa bàn, chủ động chỉ đạo cho học sinh các cấp nghỉ học để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên.

Công ty Thoát nước Hà Nội huy động phương tiện ứng trực tại các điểm ngập úng

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ thuốc men, vật tư y tế, đội cấp cứu lưu động sẵn sàng hỗ trợ các trường hợp khẩn cấp do thiên tai; đảm bảo vệ sinh môi trường, tổ chức các đội vệ sinh môi trường để ngăn ngừa dịch bệnh sau bão, đặc biệt là tại các khu vực ngập úng, ảnh hưởng mưa, bão, lũ, thiên tai. Có phương án sẵn sàng hỗ trợ, chăm sóc, bảo vệ, đảm bảo an toàn cho các đối tượng dễ bị tổn thương như: người già, trẻ em, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn tại các khu vực có nguy cơ cao bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Hiện nay, mực nước các sông lớn trên địa bàn Hà Nội (sông Đà, sông Hồng, sông Đuống) dưới báo động I, nhưng vẫn đang ở mức cao; mực nước trên sông Tích, sông Bùi ở mức trên báo động III; sông Cà Lồ ở mức trên báo động II; sông Đáy, sông Nhuệ, sông Cầu ở mức dưới báo động II… Mực nước hầu hết các hồ chứa thủy lợi đang vượt ngưỡng tràn như: Suối Hai, Tân Xã, Xuân Khanh, Quan Sơn, Văn Sơn. Cùng với đó, còn hơn 2.000 nhà dân vẫn bị ngập do ảnh hưởng của mưa lũ sau bão số 10.

NGUYỄN QUỐC