Hà Nội đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tại Dự án Khu đô thị thể thao Olympic

Liên quan tới công tác bồi thường giải phóng mặt bằng (GPMB) cho Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị làm rõ vấn đề này.

Văn bản nêu rõ, Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic đã được khởi công ngày 19-12-2025 và các địa phương đang tập trung thực hiện công tác GPMB. Tuy nhiên, quá trình triển khai, một số địa phương chưa nghiên cứu kỹ chính sách bồi thường về đất quy định tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 ngày 11-12-2025 của Quốc hội và Nghị quyết số 90/2026/NQ-HĐND ngày 27-1-2026 của HĐND TP Hà Nội và các chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, cũng như hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Hà Nội, dẫn đến lúng túng, chậm tiến độ thực hiện GPMB dự án.

Công trình xây dựng sân vận động Trống đồng tại Dự án xây dựng khu đô thị thể thao Olympic

UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương nghiên cứu, thực hiện việc bồi thường về đất theo đúng khoản 2, mục II, thông báo số 175/TB-VP ngày 13-3 của Văn phòng UBND TP Hà Nội và hướng dẫn của Sở NN-MT Hà Nội. Cụ thể, tại Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic có mức bồi thường (bằng tiền) về đất bằng 2 lần (K=2) so với mức quy định.

UBND TP Hà Nội giao Sở NN-MT kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương để đẩy nhanh tiến độ GPMB dự án theo quy định, phấn đấu tới tháng 6-2026 hoàn thành việc bồi thường GPMB toàn bộ dự án.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic được thực hiện trên phạm vi 11 xã ở phía Nam Hà Nội. Quy mô thực hiện dự án khoảng 9.171 ha, vốn đầu tư khoảng 925.650 tỷ đồng và quy mô dân số khoảng 751.000 người.

MINH KHANG