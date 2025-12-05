Hà Nội: Trước 31-12-2025 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng phục vụ xây dựng 7 cầu vượt sông Hồng

UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan khẩn trương triển khai nhiệm vụ, phát động phong trào thi đua với tinh thần “3 ca, 4 kíp”, bảo đảm tiến độ thi công các dự án cầu qua sông Hồng và phấn đấu hoàn thành một số công trình trước khi Hội nghị APEC 2027 diễn ra.

Theo công văn UBND TP Hà Nội gửi các đơn vị, việc giải phóng mặt bằng đối với 7 dự án cầu vượt sông Hồng phải hoàn thành trước ngày 31-12-2025. Nhiệm vụ này được giao cho UBND các xã, phường thuộc TP Hà Nội như: Tây Hồ, Hồng Hà, Bồ Đề, Đông Anh, Thanh Trì, Nam Phù, Bát Tràng, Cửa Nam, Long Biên, Hai Bà Trưng, Thượng Cát, Thiên Lộc, Phúc Thọ, Mê Linh, Ô Diên, Hồng Vân, Thư Lâm; đồng thời đề nghị sự phối hợp của UBND các xã Văn Giang, Phụng Công, Mễ Sở (tỉnh Hưng Yên). Mặt bằng sau khi hoàn tất sẽ được bàn giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Hà Nội.

TP Hà Nội sẽ tiếp tục làm thêm nhiều cầu qua sông Hồng để phát triển hạ tầng giao thông

Các sở, ngành của thành phố được giao phối hợp di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm, nổi theo từng giai đoạn thi công, phấn đấu hoàn thành trong quý I-2026. Nội dung liên quan đến cơ chế đặc thù phục vụ dự án sẽ được đề xuất đưa vào dự thảo Nghị quyết mới của TP Hà Nội trình Quốc hội năm 2026 và cập nhật trong quá trình sửa đổi Luật Thủ đô.

Đối với tiến độ thi công, UBND TP Hà Nội yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, cùng UBND các xã, phường liên quan chỉ đạo các nhà thầu tổ chức thi công đồng loạt theo nguyên tắc “cuốn chiếu”, huy động tối đa nhân lực và thiết bị, bảo đảm tiến độ chung của toàn tuyến.

Mô hình cầu Thượng Cát qua sông Hồng

UBND TP Hà Nội cũng giao Công an TP Hà Nội phối hợp các tỉnh lân cận tăng cường kiểm tra, đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi khai thác, mua bán khoáng sản trái phép; hành vi đầu cơ, tích trữ vật liệu xây dựng hoặc vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không rõ nguồn gốc.

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ xây dựng thêm 7 cầu vượt sông Hồng gồm: Liên Trung, Tàm Xá, An Dương, Ngọc Thụy, Cự Khối, Bát Tràng và Khuyến Lương. Cùng với các cầu hiện hữu và 4 cầu đã khởi công trong năm 2025 (Trần Hưng Đạo, Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát), tổng số cầu bắc qua sông Hồng đoạn qua Hà Nội sẽ tăng lên 21 cầu trong thời gian tới.

NGUYỄN QUỐC