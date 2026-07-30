Hà Nội ra mắt nền tảng thông tin số mới: Rõ trách nhiệm, gần dân hơn

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: PHẠM LINH

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đòi hỏi phương thức điều hành phải thay đổi; thông tin cần được cập nhật nhanh, đầy đủ, thống nhất; còn phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp phải được tiếp nhận, theo dõi, phản hồi rõ trách nhiệm.

Việc vận hành nền tảng dùng chung giúp lãnh đạo thành phố theo dõi sát tình hình cơ sở; các sở, ngành, địa phương phối hợp tốt hơn trong cung cấp thông tin, xử lý công việc; người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn khi tiếp cận thông tin chính thống và gửi phản ánh, kiến nghị.

Theo ông Vũ Đại Thắng, giá trị của nền tảng phải được thể hiện ở chất lượng phục vụ quản lý nhà nước, tốc độ và độ chính xác của thông tin, khả năng xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị, qua đó giúp lãnh đạo các cấp đưa ra quyết định sát thực tiễn.

Ông nhấn mạnh, việc đưa nền tảng vào vận hành mới là bước khởi đầu. Người đứng đầu mỗi cơ quan phải chịu trách nhiệm về chất lượng thông tin, việc công khai chủ trương, chính sách và tiến độ tiếp nhận, phản hồi các vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm.

Lễ ra mắt Cổng thông tin điện tử Hà Nội và các trang thông tin điện tử thành phần. Ảnh: PHẠM LINH

Theo Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Tiến Thiết, nền tảng truyền thông số dùng chung có hạt nhân là Cổng thông tin điện tử Hà Nội cùng hệ thống 140 trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, đơn vị và UBND xã, phường.

Đến nay, hệ thống đạt hơn 20 triệu lượt truy cập mỗi tháng; bảo đảm 100% văn bản chỉ đạo, điều hành của UBND TP Hà Nội được công khai trong vòng 24 giờ kể từ khi phát hành; đồng thời kết nối, chia sẻ dữ liệu với iHanoi, HanoiWork và các hệ thống dùng chung.

Bên cạnh đó, nền tảng còn tích hợp nhiều tiện ích như tọa đàm “Cùng Hà Nội kiến tạo, đồng hành”, Cẩm nang điện tử 126 xã, phường, chuyên mục “Cải cách hành chính - Chuyển đổi số - Đề án 06”, kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, trả lời kiến nghị cử tri, lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo văn bản quy phạm pháp luật và từng bước công bố dữ liệu mở.

QUỐC KHÁNH