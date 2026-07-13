Hà Nội: Xã Phúc Thịnh, Thư Lâm quán triệt thực hiện thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa"

Sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội ban hành nghị quyết lựa chọn xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", ngày 13-7, hai địa phương tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết tới cán bộ, đảng viên của xã và xây dựng kế hoạch triển khai với quyết tâm hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống, chỉ số hạnh phúc của người dân.

Đảng ủy xã Phúc Thịnh tổ chức hội nghị quán triệt tới cán bộ, đảng viên về việc thí điểm mô hình xã, phường xã hội chủ nghĩa. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Sáng 13-7, bên lề hội nghị, ông Đặng Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh cho biết, sau khi Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội chọn xã Phúc Thịnh và xã Thư Lâm thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa", cán bộ, đảng viên và người dân địa phương đều phấn khởi. Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị để triển khai nhiệm vụ này.

Ông Đặng Minh Thắng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phúc Thịnh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ông Đặng Minh Thắng cho biết, xã Phúc Thịnh được chọn thí điểm nhờ kế thừa nền tảng phát triển của huyện Đông Anh trước đây, có vị trí cửa ngõ phía Bắc Thủ đô và được quy hoạch trở thành một động lực phát triển mới của Hà Nội. Địa phương cũng có lợi thế về hạ tầng giao thông với các tuyến kết nối sân bay Nội Bài, đường vành đai liên vùng và sẽ có đường sắt đô thị trong tương lai.

Một khu dân cư ở xã Phúc Thịnh. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Trên cơ sở các tiêu chí của thành phố, xã Phúc Thịnh sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai đề án, hướng đến mục tiêu cao nhất là nâng cao chỉ số hạnh phúc của người dân. “Các chỉ số hạnh phúc không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế mà còn bao gồm việc làm, thu nhập, điều kiện sống, khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa, tinh thần, thể dục thể thao, cũng như việc duy trì tình làng nghĩa xóm và tăng cường gắn kết cộng đồng", ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm. Ảnh: TIẾN CƯỜNG.

Ông Nguyễn Trọng Hải, Trưởng ban Xây dựng Đảng xã Thư Lâm cho biết, địa phương có nhiều lợi thế để triển khai mô hình, với diện tích khoảng 43 km², dân số hơn 102.000 người, giáp sân bay Nội Bài, thuận lợi kết nối các tỉnh phía Bắc và có truyền thống văn hóa, lịch sử lâu đời.

Theo ông Nguyễn Trọng Hải, người dân xã Thư Lâm có truyền thống đoàn kết, đồng thuận với chủ trương mới. Việc thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" không nhằm tạo thêm mô hình hành chính hay phong trào thi đua, mà hướng đến mang các giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội vào đời sống bằng những lợi ích thiết thực cho người dân.

Xã Thư Lâm gìn giữ được nhiều công trình văn hóa có giá trị. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Ông Nguyễn Trọng Hải cho biết xã Thư Lâm kỳ vọng phát triển kinh tế mạnh hơn, nâng cao hiệu quả quản trị trên nền tảng số và để người dân thụ hưởng trực tiếp thành quả phát triển. Địa phương đã rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu theo đề án của thành phố để chuẩn bị triển khai mô hình.

Theo ông Nguyễn Trọng Hải, xã Thư Lâm hiện có 35 tiêu chí đạt và cơ bản đạt, đồng thời đã xây dựng lộ trình hoàn thành 19 tiêu chí còn lại. Thành công của mô hình phụ thuộc vào quyết tâm của hệ thống chính trị và sự đồng hành của người dân, vừa là đối tượng thụ hưởng, vừa là chủ thể tham gia xây dựng địa phương.

TIẾN CƯỜNG