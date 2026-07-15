Hà Nội văn hiến và sáng tạo

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 quy tụ đến 2.000 võ sư, võ sinh

SGGPO

Ngày 15-7, Sở VH-TT Hà Nội họp báo giới thiệu Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 với thông điệp “Hào khí Thăng Long - Tinh hoa võ Việt”.

Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 là sự kiện văn hóa, thể thao và đối ngoại quy mô quốc tế, lần đầu tiên được tổ chức tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới.

Việc tổ chức festival tại không gian di sản đặc biệt này thể hiện định hướng của Hà Nội trong gắn kết bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống với giao lưu, hợp tác quốc tế; đồng thời xây dựng sản phẩm văn hóa - thể thao mang dấu ấn riêng của Thủ đô.

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Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội phát biểu tại họp báo. Ảnh: ANH QUỲNH

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, cho biết festival dự kiến quy tụ từ 1.500-2.000 võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên, nghệ sĩ đến từ Hà Nội, các địa phương trong nước và nhiều đoàn quốc tế.

Festival được tổ chức theo hình thức kết hợp giữa trình diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật, thi đấu thể thao, giao lưu cộng đồng, triển lãm và các hoạt động trải nghiệm văn hóa. Không gian tổ chức được đầu tư theo hướng hiện đại, đồng bộ, kết hợp sân khấu ngoài trời với âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn, tạo điểm nhấn cho công chúng nhưng vẫn tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống.

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Festival Võ thuật quốc tế Hà Nội 2026 thu hút nhiều võ sư, võ sinh, huấn luyện viên, vận động viên...

Lễ khai mạc festival dự kiến diễn ra tối 7-8 tại Hoàng thành Thăng Long. Chương trình bế mạc dự kiến tổ chức tối 9-8 tại Vườn hoa Đền Bà Kiệu, khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Sự kiện dự kiến thu hút khoảng 10.000-15.000 lượt khán giả trực tiếp, đồng thời tiếp cận hơn 100.000 lượt theo dõi qua các nền tảng truyền thông số.

Theo Ban Tổ chức, công tác chuẩn bị festival cơ bản được triển khai đúng tiến độ. Các phương án về chuyên môn, lễ tân, hậu cần, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy, truyền thông, cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật đang được rà soát, chuẩn bị đồng bộ nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra an toàn, trang trọng, hiệu quả.

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KHÁNH NGUYỄN

Từ khóa

Phạm Xuân Tài Sở VH-TT Hà Nội Võ sinh Festival Anh Quỳnh Hoàng thành Thăng Long Di sản văn hóa thế giới Võ thuật Võ sư Hợp tác quốc tế Biểu diễn võ thuật

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