Hà Nội: Khởi tố người đàn ông đánh phụ nữ ở sảnh chung cư

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Trước đó, như Báo SGGP đã phản ánh, khoảng 0 giờ ngày 10-8, Công an phường Phương Liệt tiếp nhận tin báo từ chị N.T. (sinh năm 1997; trú tại chung cư Sky Central, số 176 Định Công) về việc tối 9-8, chị bị một người đàn ông đánh gây thương tích tại sảnh chờ thang máy chung cư Sky Central.

2076.jpg
Đặng Chí Thành tại cơ quan công an

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng đánh chị T. là Đặng Chí Thành.

2073.png
Hình ảnh camera an ninh ghi lại vụ việc

Tại cơ quan, Thành khai nhận 2 gia đình có xảy ra mâu thuẫn từ trước. Tối 9-8, Thành nhìn thấy chị N.T. ở tầng 1 chung cư nên đến nói chuyện rồi 2 bên xảy ra tranh cãi. Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi nhưng không được đồng ý nên đã đánh chị T..

GIA KHÁNH

