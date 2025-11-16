Xã hội

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Phấn đấu khởi công vào ngày 19-12

Trưa 15-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ xem xét Đồ án quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và Khu đô thị thể thao Olympic, Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP
Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong 5 trục chiến lược đã được thể hiện cụ thể trong Quy hoạch chung Thủ đô. Dự án này có quy mô nghiên cứu khoảng 11.000ha, trải dài trên 40km dọc tuyến sông Hồng, đi qua 16 xã, phường khu vực bên trong Vành đai 4, tác động tới 40.000 người dân. Đồ án quy hoạch cơ bản đã được TP Hà Nội định hướng xong với khoảng 8 công viên cảnh quan, 12 công viên chuyên đề, tổng diện tích hơn 3.000ha.

Dự án sẽ góp phần quan trọng để Hà Nội đạt được 4 mục tiêu lớn gồm: giải quyết ùn tắc giao thông; giảm thiểu ô nhiễm môi trường; chỉnh trang đô thị; giải quyết úng ngập khu vực nội đô... Đối với Khu đô thị thể thao Olympic, Hà Nội đã phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch 2 phân khu C và D với tổng diện tích hơn 8.200ha, được nghiên cứu lập quy hoạch có các chức năng như đất thể dục thể thao, đất ở, hỗn hợp, dịch vụ công cộng, trường học, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật, đất di tích - tôn giáo, đất an ninh - quốc phòng, sản xuất nông nghiệp.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đây là những dự án lớn góp phần xây dựng thủ đô "sáng xanah, sạch đẹp", hiện đại, tầm cỡ quốc tế. Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng các bộ, ngành liên quan, TP Hà Nội xây dựng tờ trình trình Bộ Chính trị. Khi Bộ Chính trị cho ý kiến thì các bộ, ngành, TP Hà Nội sẽ căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn triển khai. Thủ tướng lưu ý Hà Nội cần nỗ lực khởi công 2 dự án này vào ngày 19-12-2025 để tạo đà, tạo lực, tạo khí thế bước vào kỷ nguyên mới.

