Rà soát kỹ di tích, làng nghề trong dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng

Văn phòng Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về một số nội dung liên quan dự án đầu tư Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hà Nội yêu cầu làm rõ các vấn đề thủy văn, thoát lũ khi triển khai dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: TUẤN MINH

Theo kết luận, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đánh giá cao Đảng ủy UBND TP Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan đã tích cực nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ dự án, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cơ bản thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 theo định hướng Đảng ủy UBND TP Hà Nội trình.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung rà soát quy hoạch trong tổng thể không gian sông Hồng và tác động liên vùng; làm rõ các vấn đề về thủy văn, địa chất, cao độ nền, thoát lũ, nạo vét dòng sông, phương án điều tiết mực nước.

Cùng với đó, nghiên cứu phương án xây dựng các đập, công trình điều tiết nước trên sông Hồng, sông Đuống. Trường hợp đề xuất xây dựng, phải làm rõ mực nước điều tiết liên quan các dòng sông khác của thành phố và khu vực; đánh giá tác động đến an toàn chống lũ, đê điều và điều kiện triển khai.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội lưu ý việc bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống lũ, ổn định đê điều; không làm giảm hành lang, không gian thoát lũ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.



Việc tổ chức không gian, bố trí công trình, hạ tầng, công viên, cây xanh, bến cảng, giao thông đường thủy và các khu chức năng phải được tính toán kỹ trên cơ sở khoa học và thực tiễn; bảo đảm thích ứng với biến đổi khí hậu, vận hành lâu dài, an toàn, bền vững.

Phối cảnh tổng thể Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh: UBND TP Hà Nội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu xây dựng sơ bộ phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, cho ý kiến trước khi thông qua và triển khai thực hiện.

Trong đó, cần làm rõ từng nhóm đối tượng, chính sách áp dụng, quỹ nhà, quỹ đất, vị trí tái định cư, thời gian hoàn thành, lộ trình di dời; khẩn trương chuẩn bị đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các khu tái định cư. Đồng thời, tính toán quỹ đất, quỹ nhà ở dự phòng phù hợp để đáp ứng yêu cầu tái định cư, tái thiết đô thị, ổn định đời sống nhân dân và khả năng gia tăng dân số trong thời gian tới.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu rà soát kỹ các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề, làng xóm truyền thống, thiết chế văn hóa, tín ngưỡng gắn với cộng đồng dân cư, nhất là các khu vực có giá trị lịch sử, văn hóa lâu đời.

Trên cơ sở rà soát, các cơ quan liên quan đề xuất phương án cụ thể đối với từng khu vực trong tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội xem xét, cho ý kiến.

Việc lấy ý kiến nhân dân về quy hoạch phân khu và triển khai các bước tiếp theo chỉ thực hiện sau khi sơ bộ phương án tái định cư và báo cáo rà soát các di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề được Thường trực, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội thông qua.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng trải dài trên địa bàn 16 xã, phường của Hà Nội, gồm: Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên, Bát Tràng. Quy mô sử dụng đất của dự án khoảng 11.418ha, gồm các cấu phần chính: trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật…

NGUYỄN QUỐC