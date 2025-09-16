Hà Nội sắp làm quảng trường, công viên ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Quảng trường được xây dựng ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm kết hợp với không gian cây xanh, tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa. Đồng thời không gian này sẽ kết nối với mạng lưới giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị số 2.

Ngày 16-9, UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã thông tin về dự án đầu tư xây dựng quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, quảng trường mới sẽ được xây dựng ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm, kết hợp với không gian cây xanh, tạo điểm nhấn sinh hoạt cộng đồng, tổ chức các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa. Đồng thời không gian này sẽ kết nối với mạng lưới giao thông công cộng, đặc biệt là hệ thống đường sắt đô thị số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), với ga C9 nằm trong khu vực nghiên cứu phát triển theo mô hình TOD (phát triển đô thị định hướng giao thông công cộng).

Hạ tầng giao thông mềm cũng được chú trọng, với việc mở rộng các tuyến đường đi bộ, kết hợp vận hành hệ thống xe điện, giảm thiểu xe cá nhân, hướng tới một môi trường đô thị thân thiện với người đi bộ.

Phối cảnh quảng trường, công viên ở phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm, với tổng diện tích khoảng 2,14ha. Khu đất có ranh giới phía tây giáp hồ Hoàn Kiếm và đường Đinh Tiên Hoàng; phía bắc giáp khu dân cư hiện hữu; phía đông giáp phố Lý Thái Tổ; phía nam giáp phố Trần Nguyên Hãn.

Dự án dự kiến triển khai theo 2 phân kỳ. Trong đó phân kỳ 1 tập trung vào công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các tổ chức, cá nhân đang sử dụng đất trong phạm vi khoảng 21.151m². Cụ thể, khu vực quy hoạch có 59 chủ sử dụng nhà đất, gồm 17 tổ chức và 42 hộ dân.

Theo phường Hoàn Kiếm, đây là bước chuẩn bị nhằm thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm, tạo tiền đề cho việc hình thành không gian công cộng kết nối giao thông và nâng cao chất lượng sống đô thị. Phân kỳ 1 sẽ hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư và khởi công trước ngày 10-10-2025.

Quảng trường tại phía Đông hồ Hoàn Kiếm sẽ kết nối chặt chẽ với mạng lưới giao thông công cộng

Phân kỳ 2 sẽ triển khai không gian ngầm gồm khoảng 3 tầng hầm, kết nối trực tiếp với ga C9 tuyến metro số 2 (Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo), đồng thời đảm bảo giải pháp kỹ thuật bảo tồn các công trình kiến trúc có giá trị trong khu vực.

KHÁNH NGUYỄN