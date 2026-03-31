Hà Nội: Xử lý nghiêm xe để rơi vãi vật liệu ra đường, xe quá tải

Khi hàng loạt dự án xây dựng đang được triển khai trên địa bàn Thủ đô, lực lượng chức năng tăng cường việc kiểm soát tốt xe chở vật liệu, xe chở quá tải... nhằm giảm nguy cơ gây mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường.

Theo ghi nhận của phóng viên, thời gian qua, trên địa bàn Hà Nội và một số khu vực lân cận đã xảy ra không ít vụ tai nạn liên quan đến xe tải chở vật liệu. Một số vụ việc xuất phát từ việc xe chở quá tải, khó kiểm soát khi di chuyển qua khu dân cư hoặc giờ cao điểm.

Nhiều trường hợp khác do không che chắn kỹ khiến đất, cát rơi vãi xuống mặt đường, tạo lớp trơn trượt, gây nguy hiểm cho người đi xe máy.

Theo ghi nhận, một số tài xế khi bị dừng xe có biểu hiện chây ì, không hợp tác, gây khó khăn cho quá trình xử lý.

Theo quan sát, một số tuyến đường, khu vực ở Hà Nội, tình trạng xe cơi nới thành thùng, chở vật liệu vượt quá quy định vẫn còn diễn ra, nhất là vào ban đêm, nhằm né tránh lực lượng chức năng.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội, việc siết chặt kiểm tra, giám sát hoạt động vận tải chở đất, phế thải từ các công trường không chỉ nhằm đảm bảo trật tự đô thị mà còn là giải pháp phòng ngừa tai nạn từ sớm.

Lực lượng chức năng kiểm tra xe chở đất tại Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đại diện Đội Cảnh sát giao thông số 15 cho biết, trên địa bàn quản lý phương tiện, đơn vị đã yêu cầu hơn 40 doanh nghiệp vận tải ký cam kết không vi phạm quy định về tải trọng, không để xảy ra tình trạng rơi vãi vật liệu ra đường.

Ghi nhận thực tế cho thấy, cùng với tiến độ thi công gấp rút của dự án hồ điều hòa Phú Đô (dự kiến hoàn thành trước ngày 30-4-2026), mật độ xe vận chuyển đất, phế thải trên các tuyến đường Hoàng Sa, Đào Duy Tùng, khu vực xã Thiên Lộc, Đông Anh... tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra xe quá tải trên địa bàn Hà Nội. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Theo ghi nhận, mới đây, trên tuyến đường Hoàng Sa, tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông số 15 đã tiến hành kiểm tra nhiều phương tiện vận tải. Một số tài xế khi bị dừng xe có biểu hiện chây ì, không hợp tác, gây khó khăn cho quá trình xử lý. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng tập trung xử lý các lỗi liên quan đến tải trọng, che chắn và điều kiện an toàn kỹ thuật của phương tiện.

Trong 15 ngày gần đây, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 44 trường hợp vi phạm chở quá tải, 8 trường hợp làm rơi vãi vật liệu ra đường; đồng thời yêu cầu 2 phương tiện cắt bỏ phần thùng xe cơi nới không đúng quy định, góp phần siết chặt kỷ cương trong hoạt động vận tải, hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường trên tuyến.

Lực lượng Cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Ảnh: TIẾN CƯỜNG

Đại úy Phạm Ngọc Quỳnh, cán bộ đội Cảnh sát giao thông số 15 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội) cho biết, ngoài việc tuyên truyền, ký cam kết, đơn vị duy trì tuần tra thường xuyên, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như chở quá tải, cơi nới thành thùng, để vật liệu rơi vãi... “Việc xử lý nghiêm không chỉ nhằm răn đe mà còn góp phần ngăn chặn các vụ tai nạn có thể xảy ra”, Đại úy Phạm Ngọc Quỳnh nhấn mạnh.

TIẾN CƯỜNG