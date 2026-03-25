Xe container bốc cháy trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Khoảng 9 giờ 30 ngày 25-3, trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, đoạn km58 qua xã Long Định, tỉnh Đồng Tháp, hướng từ miền Tây về TPHCM, một xe container đang lưu thông bất ngờ bốc cháy, khiến giao thông ùn ứ kéo dài.

Phát hiện xe cháy, tài xế đã dừng phương tiện, sử dụng bình chữa cháy để dập lửa nhưng không thành.

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông, đơn vị quản lý tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và lực lượng phòng cháy, chữa cháy khẩn trương có mặt tại hiện trường để dập lửa, điều tiết giao thông.

Các phương tiện lưu thông qua khu vực này được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao Cai Lậy, đi theo quốc lộ 1 và vào lại cao tốc tại nút giao Thân Cửu Nghĩa.

Hiện trường vụ cháy

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng phương tiện cùng toàn bộ tài sản trên xe bị hư hỏng nặng. Đến trưa cùng ngày, giao thông trên tuyến cao tốc đã thông thoáng trở lại. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

NGỌC PHÚC