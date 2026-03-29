Đường vào cảng Tân Thuận xuống cấp nghiêm trọng

Tình trạng hạ tầng giao thông xuống cấp nghiêm trọng tại khu vực cụm cảng Sài Gòn (Tân Thuận – Bến Nghé, phường Tân Thuận, TPHCM) gây bức xúc khi các biện pháp sửa chữa chưa mang lại hiệu quả.

Clip Xe tải di chuyển trên đường Bến Nghé, bụi mù mịt, mặt đường lồi lõm.

Ngày 29-3, tuyến đường Bến Nghé (đoạn từ đầu đường Lưu Trọng Lư đến cổng sau cảng Tân Thuận, dài khoảng 600m) được lực lượng chức năng tiến hành dặm vá. Tuy nhiên, việc khắc phục chủ yếu dừng ở mức đổ đá cấp phối vào các hố sâu. Chỉ sau vài giờ, dưới áp lực của xe container và xe tải lưu thông, mặt đường nhanh chóng bị xới tung, trở lại tình trạng lồi lõm, gợn sóng, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông, đặc biệt đối với người đi xe máy.

Các hố sâu ngập nước đã được đổ đá cấp phối. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ghi nhận của phóng viên chiều 29-3, mặt đường khu vực này lồi lõm nhiều đoạn khiến người đi xe máy di chuyển rất nguy hiểm. Song song đó, lượng phương tiện vận tải lớn ra vào cảng liên tục kéo theo bụi bay mù mịt, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân xung quanh.

Tài xế Nguyễn Văn Thắng, người thường xuyên vận chuyển hàng hóa qua cảng Tân Thuận cho biết, việc di chuyển qua đoạn đường này “như cực hình” do mặt đường biến dạng liên tục. "Đơn vị thi công chỉ đổ đá lấp hố, xe chạy vài giờ là đâu lại vào đấy".

Sau vài giờ đổ đá, mặt đường lại xuất hiện "ổ gà","ổ voi". Ảnh: QUỐC HÙNG

Đường Bến Nghé dài khoảng 2km, là trục giao thông quan trọng kết nối các tuyến Nguyễn Văn Linh, Huỳnh Tấn Phát với cụm cảng VICT, Tân Thuận, Bến Nghé và Khu Chế xuất Tân Thuận. Đây là khu vực tập trung nhiều cảng và khu công nghiệp lớn của thành phố, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe tải nặng, container ra vào vận chuyển hàng hóa, tạo áp lực rất lớn lên hạ tầng.

Bà Ngô Thị Đào (63 tuổi) nói, bụi từ xe tải phủ dày lên hàng hóa và vật dụng trong nhà. “Chỉ mong sớm sửa đường để còn sinh sống, buôn bán".

Người đi xe máy len lỏi giữa xe tải. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo UBND phường Tân Thuận, nguyên nhân xuống cấp một phần do mật độ phương tiện lớn khiến hệ thống thoát nước bị hư hỏng, rò rỉ, dẫn đến mặt đường nhanh chóng hư hại, đặc biệt trong thời điểm triều cường diễn ra thường xuyên. Tuyến đường trước đây do Ban Quản lý dự án khu vực quận 7 phụ trách, sau khi sắp xếp bộ máy đã được bàn giao về phường quản lý.

Hiện, địa phương đang đề xuất thành phố bố trí nguồn vốn để nâng cấp, dự kiến triển khai và hoàn thành trong năm nay. Trước mắt, các đơn vị chức năng tiếp tục sửa chữa tạm thời.

QUỐC HÙNG