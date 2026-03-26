Học sinh đi xe đạp điện “độ”, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Một số học sinh tại xã Long Sơn tự ý “độ” xe đạp điện để tăng công suất, tốc độ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông và cháy nổ.

Một phương tiện xe đạp điện đã được độ phuộc

Ngày 26-3, Đội CSGT Nam Sài Gòn phối hợp Công an xã Long Sơn (TPHCM) kiểm tra tình trạng học sinh sử dụng xe đạp điện độ chế tại khu vực Trường THCS Bạch Đằng (xã Long Sơn). Qua kiểm tra đột xuất tại nhà xe của trường, lực lượng chức năng chưa phát hiện xe đạp điện có dấu hiệu bị can thiệp kỹ thuật.

Tuy nhiên theo hình ảnh nhà trường cung cấp, lực lượng chức năng ghi nhận có một số phương tiện có dấu hiệu thay đổi kết cấu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Cụ thể, một số xe đạp điện của học sinh đã được thay bánh xe, phuộc và pin để tăng công suất, tốc độ cho xe.

Xe đạp điện của học sinh độ pin, bánh xe, phuộc, thắng dĩa.

Theo thầy Lê Quang Nhựt, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có 1.027 học sinh, trong đó có gần 300 em đi xe đạp điện, tăng gấp đôi so với năm học trước.

Xe đạp điện của học sinh đã được độ pin và phuộc trước.

Từ đầu năm học, nhà trường đã có văn bản yêu cầu học sinh sử dụng xe đạp điện đúng quy định, tuyệt đối không tự ý thay đổi kết cấu, “độ” xe và bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi đến trường, đồng thời định kỳ mỗi tháng một lần, nhà trường tổ chức kiểm tra đột xuất toàn bộ phương tiện. Tuy nhiên, với số lượng phương tiện lớn, việc kiểm soát vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là một số học sinh gửi xe bên ngoài khuôn viên trường.

Cũng theo thầy Lê Quang Nhựt, đến nay ý thức học sinh đã có chuyển biến, qua đợt kiểm tra đầu tuần, toàn trường chỉ còn ghi nhận 1-2 trường hợp vi phạm.

Ban giám hiệu Trường THCS Bạch Đằng phối hợp với lực lượng CSGT, Công an xã Long Sơn kiểm tra đột xuất nhà xe của trường.

Đối với các trường hợp vi phạm, nhà trường phối hợp giáo viên chủ nhiệm thông báo phụ huynh làm việc trực tiếp, yêu cầu đưa phương tiện về nguyên trạng. Đồng thời, phối hợp lực lượng công an tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông.

Thiếu tá Vũ Minh Thành, đại diện Công an xã Long Sơn cho biết, các trường hợp tự ý thay đổi kết cấu phương tiện sẽ bị đưa về trụ sở làm việc, buộc khắc phục theo đúng thiết kế ban đầu. Công tác tuyên truyền được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm nâng cao nhận thức cho học sinh.

Học sinh Trường THCS Bạch Đằng chủ yếu đến trường bằng phương tiện xe đạp điện, với hơn 300 phương tiện.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, xe đạp điện có công suất tối đa 250W, tốc độ không quá 25km/giờ và bắt buộc phải có bàn đạp. Khi thay đổi các yếu tố này, phương tiện không còn được xem là xe đạp điện mà thuộc nhóm xe máy điện hoặc mô tô điện, phải tuân thủ quy định quản lý chặt chẽ hơn.

Thực tế đã ghi nhận nhiều vụ tai nạn liên quan đến xe đạp điện độ chế. Một số trường hợp học sinh chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, vừa điều khiển xe vừa sử dụng điện thoại, dẫn đến va chạm nghiêm trọng.

Nhiều học sinh Trường THCS Bạch Đằng (xã Long Sơn) sử dụng phương tiện xe đạp điện để đến trường.

Việc tháo bỏ bàn đạp, thay động cơ công suất lớn, nâng cấp pin hoặc vô hiệu hóa bộ giới hạn tốc độ là hành vi nguy hiểm, đặc biệt khi học sinh chưa có đủ kỹ năng xử lý tình huống giao thông. Ngoài ra, việc sử dụng pin dung lượng lớn, sạc nhanh hoặc đấu nối điện thủ công có thể gây chập cháy trong quá trình sử dụng hoặc sạc điện, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản.

THÀNH HUY