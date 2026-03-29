Nguy cơ tai nạn giao thông do khói đốt đồng

Những ngày gần đây, người dân có ruộng dọc hai bên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương và Trung Lương - Mỹ Thuận (qua tỉnh Đồng Tháp và Tây Ninh) đốt rơm trên đồng sau khi thu hoạch lúa đông xuân. Khói từ các đám cháy tràn lên đường cao tốc, tạo thành những “bức tường xám” che khuất tầm nhìn, gây mất an toàn cho người và phương tiện qua lại.

Trao đổi với PV Báo SGGP, anh Lê Vinh (38 tuổi, tài xế xe tải, ngụ xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) cho biết, chiều 26-3, anh điều khiển xe tải chở quýt từ Đồng Tháp lên chợ đầu mối nông sản Bình Điền (TPHCM). Đến đoạn qua khu vực Bến Lức (Tây Ninh), xe tải của anh suýt tông vào xe ô tô 7 chỗ chạy cùng chiều phía trước do tài xế xe này thắng gấp khi gặp đám khói dày đặc trước mặt. “Rất may, thời điểm này không có xe chạy phía sau, nếu không tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra”, anh Vinh kể lại. Theo anh Vinh, cao tốc TPHCM - Trung Lương có lưu lượng phương tiện đông, các xe chạy với tốc độ 80-100km/giờ, nếu tài xế thiếu tập trung, không quan sát kỹ các “bức tường khói” từ xa, tai nạn liên hoàn rất dễ xảy ra.

Trước đó, chiều tối 24-3, khói trắng từ các đám cháy đốt đồng theo gió phủ kín một đoạn dài đường cao tốc TPHCM - Trung Lương đoạn qua xã Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp). Để tránh nguy hiểm, hàng chục ô tô, xe tải, xe khách phải di chuyển chậm, bật đèn ưu tiên qua đám khói. Thường xuyên lưu thông trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, anh Nguyễn Văn Thành (tài xế xe khách chạy tuyến TPHCM - Cần Thơ) cho biết, tình trạng đốt đồng thường diễn ra vào thời điểm chiều tối. “Đây là thời điểm nguy hiểm, gần tối, tầm nhìn thấp, gặp khói đen càng khó quan sát. Khi qua các đoạn đường có người đốt đồng, tài xế cần tập trung, chạy chậm, bật đèn ưu tiên”, anh Thành cảnh báo.

Ngày 27-3, trao đổi với PV Báo SGGP, đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7 (Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công an) cho biết, từ đầu tháng 3, đơn vị đã phối hợp cùng ngành nông nghiệp các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long và UBND các xã có các tuyến cao tốc đi qua tổ chức tuyên truyền, vận động người dân không đốt rơm rạ gần đường cao tốc. Tại các xã Châu Thành, Cái Bè, Tân Phú (tỉnh Đồng Tháp) - có diện tích dọc tuyến cao tốc nhiều, các tổ công tác đã xuống từng hộ dân vận động ký cam kết không đốt rơm rạ sát hành lang an toàn giao thông. Song song đó, lực lượng tuần tra trên tuyến cao tốc cũng được tăng cường. Các tổ công tác thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các điểm cháy phát sinh. Khi phát hiện đám cháy gần đường cao tốc, lực lượng chức năng phối hợp cùng người dân dập lửa ngay, không để khói lan ra mặt đường.

Đám khói do đốt đồng che khuất tầm nhìn xe trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương. Ảnh: NGỌC PHÚC

Tuy nhiên, theo lực lượng Cảnh sát giao thông, việc xử lý triệt để vẫn gặp nhiều khó khăn, nhất là tại các khu vực vắng người hoặc ruộng nhỏ lẻ, tình trạng đốt vẫn diễn ra lén lút. Điều này đòi hỏi các địa phương cần có biện pháp quản lý chặt chẽ hơn, đồng thời áp dụng chế tài nghiêm đối với các hành vi vi phạm.

Luật sư Nguyễn Thành Phú - Đoàn luật sư tỉnh Vĩnh Long, cho rằng việc đốt đồng, đốt rơm rạ gần khu vực đường giao thông làm phát sinh khói bụi, che khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn là hành vi vi phạm pháp luật. Căn cứ Nghị định 45/2022/NĐ-CP, cá nhân thực hiện hành vi này có thể bị xử phạt từ 2,5 đến 3 triệu đồng. Trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng, người vi phạm còn có thể bị xem xét truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

Trong năm 2025, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã phát hiện, xử phạt 19 trường hợp đốt cỏ khô, rác trong phạm vi đất hành lang an toàn đường bộ; lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ của tuyến cao tốc, sinh ra khói bụi gây khuất tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông.

