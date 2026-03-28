Xử lý tài xế xe tải vượt đường sắt, làm gãy barie

Ngày 28-3, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã nhanh chóng xác minh, xử lý nghiêm trường hợp tài xế xe tải vượt đường sắt khi đèn đỏ bật sáng, gây hư hỏng thiết bị chắn tự động.

Tài xế điều khiển xe tải vượt đường sắt, làm gãy barie đang hạ. Video: CSGT KHÁNH HÒA

Cụ thể, khoảng 16 giờ 25 ngày 4-3, tại đường ngang có cảnh báo và gác chắn tự động tại Km1331+324 tuyến đường sắt Bắc - Nam qua tỉnh Khánh Hòa, xe ô tô tải BKS 79H-055.xx đã không chấp hành tín hiệu đèn đỏ, biển báo, chuông cảnh báo và làm gãy barie đang hạ.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn, đe dọa an toàn của chính tài xế và đoàn tàu. Lực lượng CSGT Khánh Hòa đã mời chủ phương tiện đến làm việc và lập biên bản xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn, chuông cảnh báo và rào chắn tại các đường ngang giao cắt với đường sắt; tuyệt đối không vượt qua khi barie đang đóng hoặc đang dịch chuyển nhằm bảo đảm an toàn giao thông.

HIẾU GIANG