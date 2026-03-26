Vỉa hè Đà Nẵng trước thời điểm “lập lại trật tự”

Trước thời điểm Đà Nẵng ra quân lập lại trật tự đô thị, các tuyến vỉa hè trung tâm vẫn bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, đỗ xe, khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp. Lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, sẵn sàng cho đợt ra quân xử lý đồng loạt.

DSC08266.JPG
Tại đường Yên Bái (đối diện đường Phạm Hồng Thái, phường Hải Châu), vỉa hè bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, đỗ xe. Không ít đoạn, người đi bộ buộc phải xuống lòng đường. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08272.JPG
Trên đường Yên Bái, đoạn giao đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu), xe máy dựng thành hai lớp, gần như không còn lối đi. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08309.JPG
Khu vực trước cổng chợ Hàn đông đúc du khách, nhưng vỉa hè bị chiếm dụng khiến nhiều người phải di chuyển dưới lòng đường. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08383.JPG
Khách du lịch kéo vali di chuyển dưới lòng lề đường Hùng Vương. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08386.JPG
Xe cộ, quán xá chiếm kín lề đường Hùng Vương. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08288.JPG
Hàng quán, bảng hiệu, quầy hàng san sát tại đường Ông Ích Khiêm (đối diện gần chợ Cồn, phường Thanh Khê). Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08413.JPG
Tại vỉa hè đường Hoàng Hoa Thám (phường Thanh Khê), phương tiện xếp thành 2 lớp, lối đi bộ dường như không có. Ảnh: XUÂN QUỲNH
dsc08438-5186-8236.jpg
Tại đường Hoàng Hoa Thám, vỉa hè lâu nay trở thành không gian buôn bán, đậu đỗ xe tự phát. Ảnh: XUÂN QUỲNH
DSC08440.JPG
Xe tải đỗ chắn ngang, chiếm toàn bộ lối đi trên vỉa hè, đẩy người đi bộ xuống lòng đường. Ảnh: XUÂN QUỲNH
z7658973910495_5ebcdbb1350ea72b308b83be92d8a591.jpg
Vỉa hè không còn chỗ, người phụ nữ phải đưa xe đẩy xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm, mới đây, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị, không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán; đồng thời nghiêm cấm đặt biển hiệu, quảng cáo, vật dụng trên vỉa hè và lòng đường.

Thành phố sẽ kẻ vạch lại vỉa hè theo bề rộng, ưu tiên không gian cho người đi bộ, hướng đến mục tiêu 100% địa phương đảm bảo lối đi thông thoáng, cảnh quan gọn gàng, dẹp bỏ “chợ cóc”, “chợ tạm”.

z7659577191496_ac12a1eb218f30bcb837f29f25408b63.jpg
Công an phường Sơn Trà vận động người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị
z7659577265635_0fe08df80144b809acda12243de6b1d5.jpg
Công an phường Thanh Khê hướng dẫn người dân cách sắp xếp vật dụng, xe đúng quy định, đảm bảo phần vỉa hè dành cho người đi bộ tại đường Hà Huy Tập

Chiến dịch triển khai theo ba giai đoạn: tuyên truyền đến ngày 31-3, kiểm tra xử lý đến 30-4 và duy trì tuần tra, ngăn tái lấn chiếm.

XUÂN QUỲNH

