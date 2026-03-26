Vỉa hè Đà Nẵng trước thời điểm “lập lại trật tự”

Trước thời điểm Đà Nẵng ra quân lập lại trật tự đô thị, các tuyến vỉa hè trung tâm vẫn bị lấn chiếm làm nơi buôn bán, đỗ xe, khiến không gian dành cho người đi bộ bị thu hẹp. Lực lượng chức năng đang tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, sẵn sàng cho đợt ra quân xử lý đồng loạt.
Trước tình trạng vỉa hè bị lấn chiếm, mới đây, UBND TP Đà Nẵng ban hành kế hoạch siết quản lý trật tự đô thị, không cho phép sử dụng vỉa hè để buôn bán; đồng thời nghiêm cấm đặt biển hiệu, quảng cáo, vật dụng trên vỉa hè và lòng đường.
Thành phố sẽ kẻ vạch lại vỉa hè theo bề rộng, ưu tiên không gian cho người đi bộ, hướng đến mục tiêu 100% địa phương đảm bảo lối đi thông thoáng, cảnh quan gọn gàng, dẹp bỏ “chợ cóc”, “chợ tạm”.
Chiến dịch triển khai theo ba giai đoạn: tuyên truyền đến ngày 31-3, kiểm tra xử lý đến 30-4 và duy trì tuần tra, ngăn tái lấn chiếm.