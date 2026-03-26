Lúc 23 giờ 25 phút ngày 25-3, tại khu vực ngã tư đường Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa, Hà Nội) xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 6 ô tô và 1 xe máy.

Video ghi lại vụ tai nạn

Theo thông tin từ Đội Cảnh sát giao thông số 6, vào thời gian trên, anh V.Q.C. (39 tuổi, ở Hà Nội), điều khiển ô tô con BKS 30K-201.xx đi trên đường Trung Kính (chiều từ đường Trần Duy Hưng đi Xuân Thủy). Khi đến ngã 4 đường Trung Kính - Hạ Yên Quyết (phường Yên Hòa) thì đâm vào ô tô con BKS 30L-665.xx do anh L.T.T. (32 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn

Sau khi xảy ra va chạm, ô tô của anh C. lao lên phía trước, lấn sang đường ngược chiều rồi đâm liên tiếp vào 4 ô tô và 1 xe máy khác.

Theo cơ quan công an, vụ tai nạn khiến anh C.T.H. điều khiển xe mô tô bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E. Tại thời điểm xảy ra tai nạn, Công an phường Yên Hòa phối hợp cùng Công an TP Hà Nội chủ trì khám nghiệm hiện trường, Đội Cảnh sát giao thông số 6 phối hợp phân luồng, bảo vệ hiện trường.

Qua kiểm tra nồng độ cồn của những người điều khiển ô tô đều không phát hiện vi phạm. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế ô tô BKS 30K-201.xx buồn ngủ, không làm chủ tay lái.

GIA KHÁNH