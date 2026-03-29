Đề xuất lùi thời gian khai thác đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Ban Quản lý dự án 85 vừa có báo cáo gửi Bộ Xây dựng xin điều chỉnh lùi thời gian đưa vào khai thác tạm tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sang tháng 4-2026.

Trước đó, theo kế hoạch, hơn 18km tuyến chính dự án thành phần 2 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) sẽ đưa vào khai thác tạm trước ngày 31-3-2026. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai kế hoạch đã gặp một số vướng mắc, khó khăn cần thêm thời gian để điều chỉnh.

Cụ thể, đối với việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông, theo nội dung làm việc giữa Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) và Cục CSGT, do dự án mở rộng cao tốc đoạn TPHCM - Long Thành vẫn đang triển khai thi công và phải hoàn thành trong năm 2026 nên cần thu hẹp, không sử dụng 2/4 làn xe qua trạm thu phí quốc lộ 51.

Công nhân đang thi công hoàn thiện đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Cho nên, việc phân luồng cho phương tiện đi từ quốc lộ 51 qua trạm thu phí này để vào tuyến chính cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu ở thời điểm này là không khả thi. Dự án thành phần 1 đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa đưa vào khai thác, chỉ có duy nhất hướng kết nối từ quốc lộ 51 vào đường Bưng Môn (đường ngang do địa phương quản lý) và đi trên đường gom để kết nối vào tuyến chính cao tốc tại Km16+275.

Mặt khác, do nhà thầu gặp một số khó khăn về nhân công, giá cả vật tư, xăng dầu biến động mạnh dẫn đến tiến độ hoàn thành các hạng mục chậm.

Cùng với đó, các nhà thầu cũng phải bổ sung, thi công một số đoạn đường gom tạm (đoạn Km30+060 - Km30+220; Km30+433 - Km30+745) nằm trong mặt bằng giai đoạn 2 của dự án vẫn chưa được địa phương bàn giao.

PHÚ NGÂN