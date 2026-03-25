Hai ô tô cháy rụi sau va chạm

Sau cú va chạm giữa hai ô tô tải, ngọn lửa bốc cháy dữ dội. Người dân đã phá cửa, giải cứu hai người mắc kẹt trong cabin trước khi ngọn lửa thiêu rụi cả hai phương tiện.

Khoảng 3 giờ ngày 25-3, tại giao lộ đường Hồ Chí Minh - ĐT 744 thuộc ấp Bến Chùa, xã Thanh An (TPHCM) đã xảy ra vụ tại nạn giao thông giữa xe tải mang biển số 51R với xe tải mang biển số 93A.

Hiện trường hai phương tiện bị cháy rụi

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ô tô tải mang biển số 51R đang chở cát chạy trên đường ĐT744 hướng từ xã Dầu Tiếng về xã Thanh An. Khi đến nút giao với đường Hồ Chí Minh, xe này va chạm với xe tải 93A đang chở khoảng 16 tấn hạt điều chạy trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Thanh An đi tỉnh Tây Ninh.

Cú va chạm mạnh làm xe tải chở hạt điều lật ngang, cả hai xe đều bốc cháy dữ dội.

Nút giao đường Hồ Chí Minh - ĐT744 đang trong giai đoạn thi công

16 tấn hạt điều bị thiệt hại

Nghe tiếng động lớn, người dân xung quanh đã kịp thời có mặt, phá cửa giải cứu lái xe và phụ xe mắc kẹt trong cabin xe chở cát. Riêng tài xế xe tải chở hạt điều bị thương nhẹ, kịp thời mở cửa thoát khỏi cabin trước khi ngọn lửa bao trùm.

Người dân hỗ trợ dọn dẹp ﻿hiện trường

16 tấn hạt điều gần như bị hư hỏng do lửa và nước

Đến 11 giờ trưa cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang điều tra, xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.



Theo người dân, do nút giao đang được thi công, chưa có đèn chiếu sáng, cũng như đèn tín hiệu giao thông nên rất nguy hiểm cho phương tiện qua lại.

DUY KHANG