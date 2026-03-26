Hà Nội cấm xe qua cầu Long Biên từ ngày 28-3 đến hết 27-5

Sáng 26-3, Sở Xây dựng Hà Nội có thông báo từ 9 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 27-5 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ.

Thông báo cũng nêu rõ, trong thời gian rào chắn thi công, các phương tiện xe máy và xe thô sơ có nhu cầu đi qua sông Hồng sẽ được phân luồng chuyển hướng sang cầu Chương Dương.

Cụ thể: Hướng đi từ Long Biên 1, Long Biên 2 sẽ di chuyển dọc đường Long Biên - Xuân Quan, sau đó rẽ lên cầu Chương Dương. Hướng đi từ đường Yên Phụ, Hàng Đậu di chuyển qua đường Trần Nhật Duật, lên vòng xuyến đầu cầu và đi lên cầu Chương Dương. Hướng đi từ đường Trần Quang Khải, Đê 401 đi thẳng lên vòng xuyến đầu cầu để qua cầu Chương Dương.

Hà Nội sẽ cấm xe lưu thông trên cầu Long Biên từ ngày 28-3 tới hết 27-5

Trong thời gian sữa chữa tại cầu Long Biên, cơ quan chức năng sẽ đặc cách cho phép xe đạp được lưu thông hai chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương và đơn vị chức năng sẽ theo dõi sát sao phương án phân luồng để kịp thời điều chỉnh nếu có bất cập.

Trước đó, vào cuối năm 2025, Sở Xây dựng Hà Nội cũng đã cấm xe qua phần đường bộ cầu Long Biên trong 61 ngày để thực hiện sửa chữa các hư hỏng trên cầu.

Cầu Long Biên được xây dựng năm 1899, hoàn thành năm 1902. Cầu dàn thép dài hơn 1.691m gồm 19 nhịp. Sau 120 năm khai thác và trải qua hai cuộc chiến tranh, cầu Long Biên đã xuống cấp và hư hỏng nhiều. Mới đây, ngày 2-2, đơn vị chức năng phát hiện hư hỏng nghiêm trọng tại nút dàn thép giữa ô 10 và ô 11 của nhịp 18, đe dọa an toàn công trình. Ngay sau đó, cây cầu này bị phong tỏa để phục vụ sửa chữa. Các đoàn tàu khách tuyến Hà Nội - Hải Phòng điều chỉnh đón, trả khách tại ga Gia Lâm thay vì ga Hà Nội; đến chiều 9-2, việc lưu thông trên cầu mới trở lại bình thường.

NGUYỄN QUỐC