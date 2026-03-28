Cảng Bến Đình - Lý Sơn được tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động

Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam vừa ban hành quyết định về việc công bố mở Bến cảng Bến Đình thuộc cảng biển Quảng Ngãi để tiếp nhận tàu thuyền trong nước và ngoài nước ra vào hoạt động bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác có liên quan từ ngày 26-3.

Bến cảng Bến Đình (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi. Theo đó, các loại tàu hàng được cập cảng gồm Tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 2.000 tấn được cập cảng tại mép cầu cảng phía ngoài biển, tàu hàng tổng hợp trọng tải đến 1.000 tấn tại mép cầu cảng phía trong bờ và tàu khách trọng tải 400 tấn (400 ghế) tại cầu dẫn.

Cảng vụ Hàng hải Quảng Ngãi được giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại khu vực bến cảng nêu trên, đồng thời được thu các khoản phí theo quy định pháp luật.

Trên cơ sở điều kiện thực tế, đặc biệt là độ sâu vùng nước trước bến, luồng hàng hải và các quy định liên quan, đơn vị cho phép tàu thuyền có các thông số kỹ thuật phù hợp với thiết kế bến cảng ra vào bốc dỡ hàng hóa, đón trả hành khách và thực hiện các dịch vụ hàng hải khác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường.

NGUYỄN TRANG