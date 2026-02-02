Hà Tĩnh: Nghi nổ bình gas khiến hai cha con thương vong

Tối 2-2, một lãnh đạo UBND xã Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh) xác nhận, tại khu vực nhà bếp của một hộ gia đình trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ lớn, khiến người cha tử vong, con trai bị thương.

Theo thông tin ban đầu, trưa 2-2, tại khu vực nhà bếp của hộ gia đình anh T.V.T. (sinh năm 1982, trú thôn 4, xã Cẩm Trung) phát ra tiếng nổ lớn. Vụ nổ khiến anh T. tử vong, con trai T.N.M. (sinh năm 2017) bị thương nhẹ, phải đưa vào cơ sở y tế thăm khám.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, các cơ quan chức năng đã đến hiện trường điều tra vụ việc.

Chiều cùng ngày, chính quyền, đoàn thể địa phương cũng đã tới thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ việc nghi có thể do nổ bình gas. Gia đình nạn nhân không yêu cầu khám nghiệm tử thi, không khám nghiệm hiện trường, đồng thời xin được mai táng theo phong tục của địa phương.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

DƯƠNG QUANG