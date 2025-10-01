Hà Tĩnh phấn đấu là cực tăng trưởng mới của Bắc Trung bộ

Sáng 1-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc phiên chính thức. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, dự và chỉ đạo đại hội.

Tham dự đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh bạn; các lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cùng 400 đại biểu chính thức đại diện hơn 100.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Phát biểu khai mạc đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh, đồng thời mở ra bước ngoặt mới, tiếp thêm động lực để toàn tỉnh tiến mạnh vào kỷ nguyên vươn mình phát triển của dân tộc.

Trình bày dự thảo báo cáo chính trị tại đại hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, nhiệm kỳ 2025-2030, tỉnh xác định mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; phát huy giá trị văn hóa, con người và nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng đối ngoại, củng cố quốc phòng, an ninh; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe của nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư, chuyển lời thăm hỏi ân cần, chia sẻ sâu sắc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm đến Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh với những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề do bão số 10 gây ra. Đồng chí mong muốn, cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân Hà Tĩnh sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống, tiếp tục vươn lên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú chúc mừng, biểu dương những nỗ lực, phấn đấu và kết quả toàn diện mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, góp phần tích cực vào thành tựu chung của cả nước.

Nhiệm kỳ mới, đề nghị Hà Tĩnh tiếp tục xác định xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, quyết định thắng lợi các mục tiêu phát triển. Phải kiên trì xây dựng đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong đảng bộ, coi đây là nguồn sức mạnh nội sinh, là nền tảng của mọi thành công. Đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát thực tiễn; đề cao trách nhiệm người đứng đầu với phương châm “nói đi đôi với làm", "làm nhiều hơn nói", ít hội họp, chống phô trương hình thức, chống bệnh thành tích.

Đồng thời, tập trung xây dựng bộ máy chính quyền liêm chính, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở có phẩm chất, năng lực toàn diện, sát dân, hiểu dân, tận tâm, tận tụy phục vụ nhân dân.

Tỉnh Hà Tĩnh cần tiếp tục tập trung cao lãnh đạo phát triển kinh tế nhanh và bền vững, nỗ lực phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, góp phần vào mục tiêu chung của cả nước; thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá chiến lược; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; quan tâm phát triển công nghiệp theo chiều sâu, hiện đại; xây dựng nền nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh...

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh: "Hà Tĩnh cần xác định rõ vị trí trong chiến lược phát triển quốc gia và vùng, phấn đấu là một cực tăng trưởng mới của Bắc Trung bộ, vừa là trung tâm công nghiệp, năng lượng quy mô lớn, vừa là cửa ngõ giao thương quốc tế; phát triển dịch vụ logistics, hình thành ngành kinh tế quan trọng; xây dựng Hà Tĩnh từng bước trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kho bãi của vùng và cả nước; đầu tư kịp thời, đồng bộ, hiện đại cảng Vũng Áng - Sơn Dương, trung tâm logistics, kết nối với đường bộ cao tốc, đường ven biển, đường sắt tốc độ cao, cửa khẩu, tạo mạng lưới giao thương liên hoàn...”.

Đồng chí Trần Cẩm Tú tin tưởng, với truyền thống cách mạng vẻ vang và những con người Hà Tĩnh bản lĩnh, kiên cường, những thành tựu đã đạt được cùng khát vọng phát triển và quyết tâm mới, khí thế mới, động lực mới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi và hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tại phiên làm việc sáng 1-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX đã bầu 55 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tặng hoa, chúc mừng 55 đồng chí vào Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-2030

