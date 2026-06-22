Hà Tĩnh thành lập 68 tiểu đội dân quân thường trực

Tại buổi lễ, đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh công bố các quyết định thành lập tiểu đội dân quân thường trực thuộc ban chỉ huy quân sự 68 xã, phường. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các đơn vị nhanh chóng kiện toàn tổ chức biên chế, xây dựng nền nếp chính quy, tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Đại tá Hoàng Xuân Đông, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh nhấn mạnh, việc thành lập tiểu đội dân quân thường trực là chủ trương có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ; tăng cường khả năng xử lý kịp thời các tình huống ngay từ cơ sở, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
Đại tá Hoàng Xuân Đông đề nghị các tiểu đội dân quân thường trực nhanh chóng ổn định biên chế, tiếp nhận nhiệm vụ, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật ngay từ những ngày đầu thành lập; sẵn sàng thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.