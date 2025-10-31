Chuẩn bị nghiêm túc Hội thi - Hội thao Tàu Dân quân thường trực năm 2025

Sáng 31-10, tại TPHCM, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị Hội thi - Hội thao Tàu Dân quân thường trực năm 2025. Đại tá Triệu Thanh Tùng, Phó Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, chủ trì hội nghị.

Đoàn công tác kiểm tra hệ thống tời neo và mặt boong

Tham dự hội nghị còn có Đại tá Trần Văn Cư, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM cùng đại diện chỉ huy các lực lượng, tàu dân quân thường trực tham gia hội thi - hội thao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo và thảo luận về công tác phối hợp, chuẩn bị cơ sở vật chất, phương tiện, thao trường huấn luyện, kế hoạch bảo đảm an toàn, hậu cần - kỹ thuật và nội dung tổ chức hội thi - hội thao.

Năm nay, các nội dung kiểm tra, đánh giá tập trung vào lý thuyết và thực hành chuyên ngành hàng hải, điều động đội hình tàu, xử lý tình huống trên biển, tìm kiếm cứu nạn, sử dụng vũ khí trang bị, khí tài thông tin và tín hiệu hàng hải.

Đáng chú ý, chương trình huấn luyện thực hành sẽ được triển khai với các nội dung như: cơ động đội hình, điều hướng, xử lý tình huống cứu hộ, phòng chống cháy nổ, ứng phó sự cố tràn dầu, kiểm tra bắn đạn thật và phối hợp chỉ huy, thông tin giữa tàu với trung tâm chỉ huy bờ.

Các hoạt động nhằm đánh giá thực chất kết quả huấn luyện, trình độ làm chủ vũ khí, trang bị và khả năng hiệp đồng của lực lượng dân quân thường trực trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Triệu Thanh Tùng nhấn mạnh, Hội thi - Hội thao Tàu Dân quân thường trực là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá toàn diện chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ.

Sau khi kết thúc hội nghị, Đoàn công của Bộ Tư lệnh TPHCM trực tiếp đi kiểm tra công tác chuẩn bị thực tế trên các tàu tham gia hội thi - hội thao. Qua kiểm tra, công tác chuẩn bị của Lữ đoàn 171 được đánh giá chuẩn bị tốt cho các nội dung huấn luyện cho các kíp tàu; duy trì nghiêm nề nếp, chế độ, quy định trong công tác huấn luyện; bảo quản, sửa chữa tàu thuyền và chuẩn bị chu đáo cho hội thi, hội thao.

THU TÂM