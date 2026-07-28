Vượt qua thách thức, BSR lập kỷ lục tăng trưởng

Trong bối cảnh thị trường dầu mỏ thế giới liên tục biến động bởi những căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) vẫn lập kỷ lục tăng trưởng ấn tượng nhờ năng lực điều hành linh hoạt, vận hành tối ưu và khả năng thích ứng nhanh với biến động thị trường.

Chớp thời cơ, xác lập kỷ lục

Vừa qua, BSR tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tại hội nghị, các đại biểu cùng toàn thể doanh nghiệp đã nhìn lại giai đoạn sản xuất, kinh doanh giữa biến động thị trường dầu mỏ thế giới do xung đột Mỹ - Israel với Iran.

Xung đột làm tăng nguy cơ gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz - tuyến trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu. Giá dầu Brent có thời điểm lên tới 144,42 USD/thùng trước khi hạ nhiệt nhờ các tín hiệu đàm phán.

Vượt qua thách thức toàn cầu, BSR xác lập kỷ lục tăng trưởng cả doanh thu và sản lượng. Ảnh: BSR

Trong bối cảnh đó, mặt bằng giá dầu và biên lợi nhuận chế biến cải thiện đã tạo thuận lợi cho Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tuy nhiên, BSR vẫn chịu sức ép từ biến động giá dầu, chi phí logistics, bảo hiểm hàng hải, tỷ giá USD/VND ở mức cao, rủi ro chuỗi cung ứng dầu thô và áp lực đầu tư Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng cho biết, chỉ một ngày sau khi chiến sự leo thang, doanh nghiệp đã thành lập ngay tổ công tác theo dõi thị trường 24/7, xây dựng và liên tục cập nhật 15 kịch bản điều hành. Trên cơ sở đó, BSR chủ động tối ưu cơ cấu dầu thô, bảo đảm đủ nguyên liệu vận hành tối đa công suất, điều chỉnh cơ cấu sản phẩm, kiểm soát tồn kho, dòng tiền và rủi ro giá; đồng thời gia tăng sản lượng Jet A-1, dầu diesel và các sản phẩm có giá trị cao, mở rộng hoạt động gia công ngoài nhà máy, đưa công suất quy đổi toàn hệ thống lên mức kỷ lục 124%.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng báo cáo kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026. Ảnh: BSR

“Trong suốt giai đoạn đầy thử thách ấy, hơn 1.500 cán bộ, kỹ sư và người lao động đã cùng chung một ý chí, một mục tiêu và một tinh thần trách nhiệm. Mỗi ca trực được duy trì nghiêm ngặt, mỗi quyết định quản trị được đưa ra đúng thời điểm, mỗi tấn sản phẩm xuất xưởng đúng kế hoạch đã góp phần giữ cho dòng chảy năng lượng của đất nước không bị gián đoạn”, ông Nguyễn Việt Thắng chia sẻ.

Nhờ vậy, 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của BSR ước đạt 100.922 tỷ đồng, tăng gấp 1,45 lần so với cùng kỳ năm trước; nộp ngân sách nhà nước 5.871 tỷ đồng, tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng doanh thu hai con số trong cả năm.

Tổng Giám đốc BSR Nguyễn Việt Thắng kiểm tra, làm việc và chỉ đạo công tác vận hành giai đoạn đầu năm 2026. Ảnh: BSR

Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục là động lực tăng trưởng khi vận hành ổn định ở công suất quy đổi bình quân 124% công suất thiết kế - mức cao nhất từ trước đến nay. Sản lượng sản xuất đạt hơn 4,05 triệu tấn, tiêu thụ hơn 4,03 triệu tấn, đều vượt kế hoạch. Trong đó, diễn biến thuận lợi của thị trường dầu mỏ đóng góp khoảng 26.765 tỷ đồng, tương đương 85,6% mức tăng doanh thu so với cùng kỳ; các giải pháp quản trị, tối ưu công suất, cơ cấu sản phẩm và quản lý tồn kho tiếp tục mang lại khoảng 1.261 tỷ đồng doanh thu…

Đặt nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Không chỉ tập trung vào các giải pháp trước mắt, BSR đang triển khai đồng bộ 8 nhóm giải pháp trọng tâm nhằm tối ưu hoạt động sản xuất trong 6 tháng cuối năm 2026. Trong đó, BSR ưu tiên đẩy nhanh Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất; phát triển các sản phẩm mới như xăng E10, nhiên liệu sinh học và sản phẩm hóa dầu. Doanh nghiệp cũng tăng cường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), Digital Twin và công nghệ in 3D trong vận hành, bảo dưỡng và quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới phát triển bền vững.

Song song đó, BSR tiếp tục siết chặt công tác an toàn, chủ động nhận diện rủi ro, xây dựng các kịch bản ứng phó, đẩy mạnh số hóa trong giám sát, đồng thời nâng cao năng lực dự báo và điều hành theo tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu".

Chủ tịch HĐQT BSR Bùi Ngọc Dương đưa ra các cam kết tăng trưởng giai đoạn cuối năm. Ảnh: BSR

Ông Bùi Ngọc Dương, Chủ tịch HĐQT BSR khẳng định, doanh nghiệp sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Petrovietnam, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, vận hành Nhà máy Lọc dầu Dung Quất an toàn, ổn định, hiệu quả, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của Petrovietnam và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Dấu ấn BSR 6 tháng đầu năm 2026 - Duy trì hơn 57,5 triệu giờ công an toàn; hoàn thành và vượt toàn bộ chỉ tiêu tài chính Petrovietnam giao. - Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vận hành ở công suất quy đổi kỷ lục 124%, sản xuất hơn 4,05 triệu tấn sản phẩm. - Chính thức đổi tên thành Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam, mở ra giai đoạn phát triển mới. - Nâng cấp hệ thống xuất xe bồn, tăng năng lực xuất bán khoảng 45%. - Khôi phục Nhà máy Ethanol Dung Quất, sản xuất và cung ứng xăng sinh học E10 RON95 trên toàn quốc từ tháng 5-2026. - Dự án Nâng cấp, mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất bước vào giai đoạn triển khai EPC. - Được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất; hoàn thành bể chứa dầu thô số 9, nâng tổng sức chứa lên 585.000 m³. - Hai năm liên tiếp nằm trong Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh, cổ phiếu BSR gia nhập VN30.

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