Hai hồ lớn Sông Ray và Đá Đen xả lũ 10 ngày: Cảnh báo người dân vùng hạ lưu không đánh bắt cá

Chiều 6-11, Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, hai hồ chứa nước Sông Ray và Đá Đen sẽ xả lũ liên tục trong 10 ngày, từ 6-11 đến 8 giờ sáng 16-11.

Việc xả lũ tại Hồ Đá Đen sẽ kéo dài trong 10 ngày

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, mực nước hồ Sông Ray tính đến 7 giờ sáng 3-11 đã đạt 71,88m, còn hồ Đá Đen đạt 44,34m, tiệm cận vượt ngưỡng an toàn, buộc phải xả để giảm áp lực công trình.

Trong đợt xả này, lưu lượng nước xả của hồ Sông Ray dự kiến từ 27,85 - 137,91m³/s, còn hồ Đá Đen sẽ xả 4,24 - 25,13m³/s.

Trung tâm cảnh báo, việc xả lũ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống, sản xuất dọc hai bên sông Ray và sông Dinh, đặc biệt là khu vực bờ trái sông Ray thuộc xã Hồ Tràm, cùng các địa phương Châu Pha, Nghĩa Thành, Tân Thành, Long Hương, Tam Long và Bà Rịa.

Đơn vị quản lý đã gửi văn bản khẩn đến Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường liên quan, yêu cầu phối hợp thông tin đến người dân để chủ động trong công tác sản xuất, bảo vệ tài sản và tính mạng.

“Trong thời gian xả lũ, người dân tuyệt đối không đánh bắt cá, mò cua, bắt ốc trong khu vực hạ lưu để tránh nguy hiểm đáng tiếc”, đại diện Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thủy lợi Bà Rịa - Vũng Tàu nhấn mạnh.

