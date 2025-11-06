Xã hội

Cà Mau: Công an vào cuộc vụ bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành

Chiều 6-11, thông tin từ UBND xã Gành Hào (tỉnh Cà Mau) cho biết, đã yêu cầu tạm dừng hoạt động nhóm trẻ tư thục A.L. (ấp 3, xã Gành Hào) để phục vụ công tác xác minh một bé gái 2 tuổi nghi bị bạo hành.

Bé V.A.N. với nhiều vết thương trên lưng. ẢNH: T.H.

Nhóm trẻ A.L. do bà Ng.H.A.L. (sinh năm 1986) làm chủ, có 14 trẻ theo học.

Ngày 28-10, phụ huynh V.Y.K. (sinh năm 1994, ngụ ấp 4, xã Gành Hào) phát hiện con gái là V.A.N. (2 tuổi) bị đánh ở má phải và vùng lưng. Bé V.A.N. thường hoảng loạn khi gặp người lạ, đêm ngủ hay giật mình, khóc thét gọi tên cô giáo. Bức xúc, anh V.Y.K. chụp ảnh làm bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng. Đồng thời, đưa bé V.A.N. đến Trung tâm y tế khu vực Đông Hải điều trị.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gành Hào phối hợp Công an xã và Trường Mẫu giáo S.B. (đơn vị trường phụ trách quản lý nhóm trẻ) đến cơ sở nhóm trẻ A.L. để xác minh và nắm bắt tình hình. Qua xác minh và các nguồn thông tin có liên quan, cơ quan chức năng nhận thấy có dấu hiệu bé V.A.N. bị bạo hành.

Liên quan đến vụ việc, UBND xã ra thông báo tạm dừng hoạt động của nhóm trẻ để cơ quan công an điều tra, làm rõ. Sau khi có kết quả, tùy theo mức độ sẽ thực hiện các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật.

Sau khi cho tạm dừng hoạt động nhóm trẻ trên, UBND xã Gành Hào đã chỉ đạo Trường Mẫu giáo S.B. hỗ trợ phụ huynh, tạm thời sắp xếp, tiếp nhận trẻ khi phụ huynh có yêu cầu.

TẤN THÁI

