Bộ Quốc phòng kiểm tra cao điểm chống khai thác IUU tại tỉnh An Giang

Trong đợt cao điểm chống khai thác IUU, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 440 lượt ngư dân tham gia; đã kiểm tra 62 phương tiện/224 ngư dân, nhắc nhở 7 phương tiện vi phạm nhẹ.

Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Trạm Kiểm soát Biên phòng Kênh Dài. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Sáng 6-11, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam, Ủy viên Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) làm trưởng đoàn, đã đến kiểm tra thực hiện cao điểm chống khai thác IUU tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang.

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, từ đầu năm 2024 đến ngày 31-10-2025, các trạm kiểm soát biên phòng đã làm thủ tục cho hơn 16.000 lượt tàu xuất bến, 15.000 lượt tàu nhập bến; từ chối xuất bến 69 tàu do thiếu giấy tờ, trang thiết bị theo quy định; lập biên bản 474 phương tiện mất kết nối VMS (phần mềm giám sát hành trình tàu cá). Đơn vị hiện quản lý 19 tàu cá “3 không”, phối hợp địa phương vận động chủ tàu hoàn thiện hồ sơ đăng ký, đăng kiểm và cam kết chấp hành nghiêm quy định pháp luật.

Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: PHƯƠNG VŨ

Các đơn vị đã triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát chống khai thác IUU. Trong đó, đã tổ chức 3 buổi tuyên truyền tập trung với hơn 440 lượt ngư dân tham gia. Đơn vị đã kiểm tra 62 phương tiện/224 ngư dân, nhắc nhở 7 phương tiện vi phạm nhẹ. Đồng thời, phối hợp lực lượng thủy sản, kiểm ngư, công an và xã đội tổ chức 8 lượt tuần tra liên ngành trên vùng biển được phân công quản lý…

Qua nghe báo cáo và kiểm tra thực tế, đoàn công tác đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm và kết quả đạt được của Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trong công tác phòng, chống khai thác IUU. Đồng thời, đề nghị đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền địa phương, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần cùng toàn quân, toàn dân sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC).

NAM KHÔI