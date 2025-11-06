Việt Nam sẽ triển khai nhiều biện pháp để ngư dân tuân thủ pháp luật trong khai thác thủy sản

Ngày 6-11, tại họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của phóng viên về chống khai thác hải sản bất hợp pháp và chống lừa đảo trực tuyến.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng

Về những nỗ lực của Việt Nam trong việc chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao khẳng định, quan điểm của Việt Nam về vấn đề chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) là nhất quán và đã được nêu rõ nhiều lần.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, Việt Nam chủ trương phát triển bền vững kinh tế biển, duy trì phát triển bền vững ngành khai thác thủy sản với cơ cấu tàu, nghề phù hợp với khả năng cho phép khai thác của nguồn lợi thủy sản; tuân thủ đầy đủ các quy định về IUU.

Trong thời gian qua, Việt Nam đã xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về thủy sản bảo đảm hiệu lực, hiệu quả, đồng thời triển khai nhiều biện pháp chống, ngăn chặn hoạt động khai thác IUU, kiên quyết xử lý nghiêm và công khai, minh bạch các hành vi vi phạm.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành “Kế hoạch hành động tháng cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản Việt Nam”. Các cơ quan chức năng và địa phương Việt Nam sẽ triển khai nhiều biện pháp cụ thể để ngư dân tuân thủ pháp luật Việt Nam, tôn trọng các vùng biển của các nước được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 và các thỏa thuận quốc tế có liên quan.

* Về phản ứng của Việt Nam trước một số thông tin lo ngại rằng Việt Nam có thể trở thành “điểm nóng” của các hoạt động lừa đảo trực tuyến, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ quan điểm không bình luận câu hỏi mang tính phỏng đoán.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong thời gian qua, trước tình hình diễn biến phức tạp của tội phạm lừa đảo, trực tuyến và tội phạm mạng, Việt Nam đã hoàn thiện hành lang pháp lý quản lý viễn thông và an ninh mạng nhằm tạo các công cụ hữu hiệu ngăn chặn vi phạm trên không gian mạng, hướng đến môi trường mạng an toàn, minh bạch vì người dân.

Việt Nam đã thể hiện rất rõ hành động chung tay cùng Liên hợp quốc và các quốc gia thành viên chống lại tội phạm mạng đang diễn biến phức tạp trong thời gian gần đây, thông qua Lễ mở ký Công ước Hà Nội và các hội nghị cấp cao vừa qua. Báo chí Việt Nam và báo chí quốc tế cũng đã đưa tin và nhận xét về tính chủ động tiên phong, kết nối và cam kết của Việt Nam trong hoạt động này...

