Lãnh đạo TPHCM thăm hỏi, động viên nông dân làng mai Bình Lợi

Ngày 6-11, Đoàn công tác của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM do đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, làm Trưởng đoàn đã đi khảo sát, thăm hỏi, chia sẻ và động viên các hộ nông dân, lực lượng hỗ trợ xử lý các điểm ngập do triều cường trên địa bàn xã Bình Lợi.

Ấm áp khi được quan tâm, hỗ trợ kịp thời

Đoàn đã khảo sát hệ thống cống thủy lợi, việc vận hành các máy bơm chống ngập úng và tình hình thiệt hại tại một số vườn mai bị ngập trên địa bàn.

Lãnh đạo TPHCM khảo sát hệ thống thủy lợi, thăm hỏi và động viên nông dân làng mai Bình Lợi. Thực hiện: VĂN MINH

Sau khi khảo sát, đồng chí Nguyễn Phước Lộc cùng đoàn trực tiếp thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn của bà con nông dân. Đồng thời động viên các lực lượng chức năng đang ngày đêm tích cực hỗ trợ người dân chống ngập.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc khảo sát hệ thống cống thủy lợi. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi Trương Minh Tước Nguyên cho biết, triều cường ảnh hưởng nặng nhất tại các ấp 1, 2, 3 và 4, làm ngập nhiều diện tích trồng trọt và nuôi trồng thủy sản như mai vàng, riềng, dừa, cá thịt, cá kiểng, lúa, sả, chanh... với khoảng 900ha bị thiệt hại, trong đó có hơn 500ha mai vàng.

Trong những ngày qua, chính quyền xã đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức để huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để bơm thoát nước, gia cố các cống ngăn triều, sửa chữa bờ bao, giúp giảm 80% tình trạng ngập úng so với đợt triều ngày 23-10.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lợi Trương Minh Tước Nguyên báo cáo đoàn công tác. Ảnh: VIỆT DŨNG

Ông Nguyễn Văn Thiêm, Tổ trưởng Tổ hợp tác xã mai vàng Bình Lợi, chia sẻ vườn mai 3ha của ông bị ngập sâu 20-40cm, gần 2ha với 10.000 cây bị ảnh hưởng. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền và lực lượng hỗ trợ, nhiều hộ dân đã cơ bản khắc phục xong, dần ổn định sản xuất.

Kể lại những mất mát, thiệt hại do ngập úng gây ra, bà Hồ Nhất Phương (nông dân ở ấp 1, xã Bình Lợi) không kìm được nước mắt khi các ao cá và ruộng lúa bị ảnh hưởng nặng nề, gần như mất trắng vốn liếng đã bỏ ra.

Song trước sự quan tâm, thăm hỏi của đoàn công tác và chính quyền địa phương, bà cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực để tiếp tục bám trụ với nghề nông. Bà và gia đình mong sớm được chính quyền địa phương hỗ trợ vốn để tái sản xuất, nuôi trồng.

Thống kê thiệt hại, đề xuất chính sách hỗ trợ

Sau khi nghe báo cáo và lắng nghe ý kiến của người dân, đồng chí Nguyễn Phước Lộc thay mặt lãnh đạo TPHCM gửi lời thăm hỏi, chia sẻ với các hộ nông dân bị thiệt hại, động viên bà con đoàn kết vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Đồng chí cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần nỗ lực của chính quyền, các cơ quan, đơn vị, các lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ người dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM Nguyễn Thành Trung phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Phân tích tác động của biến đổi khí hậu ngày càng khó lường, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, việc khắc phục hậu quả chỉ là bước đầu, quan trọng hơn là phải chủ động thích ứng bằng những giải pháp bền vững và đồng bộ.

Theo đó, chính quyền địa phương phối hợp với các cơ quan, đơn vị thành phố khẩn trương củng cố, sửa chữa, nâng cấp và xây dựng mới các công trình thủy lợi trên địa bàn xã Bình Lợi và khu vực lân cận. Song song đó, bố trí thêm máy bơm công suất lớn từ nguồn lực địa phương, trong nhân dân và sự hỗ trợ của các cơ quan, đơn vị để kịp thời xử lý tình trạng ngập úng.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc động viên, tặng quà hỗ trợ nông dân. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhấn mạnh yếu tố thích ứng trước biến đổi khí hậu, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học nghiên cứu, phối hợp hướng dẫn nông dân lựa chọn cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu, triều cường, hạn hán.

Cùng với đó, cần triển khai các giải pháp căn cơ, bền vững như thường xuyên nạo vét, khai thông dòng chảy ở các kênh rạch, xây dựng đê bao vững chắc, vận động người dân không xả rác xuống kênh rạch.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc tặng quà động viên các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân chống ngập. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị, Hội Nông dân TPHCM chủ trì, phối hợp với địa phương rà soát, thống kê tổng thể thiệt hại, kịp thời đề xuất chính sách hỗ trợ cho người dân.

Để xã Bình Lợi phát triển bền vững, đồng chí gợi mở hướng phát triển nông nghiệp gắn với du lịch xanh để phát huy lợi thế đặc trưng của “làng mai Bình Lợi”, tạo “lợi ích kép” cho địa phương và người dân – vừa phát triển kinh tế nông nghiệp, vừa nâng cao giá trị du lịch sinh thái, thân thiện với môi trường.

Dịp này, đoàn công tác đã trao tặng quà cho 8 đơn vị tham gia tích cực trong công tác chống ngập trên địa bàn xã Bình Lợi (Xí nghiệp Khai thác Thủy Lợi Hóc Môn - Bình Chánh, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 20 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM); Công ty Tiến Thành Long An; Hội Nông dân xã Bình Lợi; Lực lượng dân quân xã Bình Lợi; Chi hội Nông dân ấp 3; Chi hội Nông dân ấp 4; Hợp tác xã Mai vàng Bình Lợi) và hỗ trợ cho 5 hội viên nông dân bị thiệt hại do triều cường gây ra.

VĂN MINH