TPHCM sẽ giao thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng cho cấp xã

Sở Xây dựng được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp giấy phép xây dựng có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình.

Một công trình sửa chữa tại đường Dương Quảng Hàm, phường An Nhơn, TPHCM

Ngày 6-11, Văn phòng UBND TPHCM có thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường về dự thảo quyết định phân cấp thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng (GPXD); quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp GPXD có thời hạn trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị để rà soát, bổ sung hoàn chỉnh lại tờ trình và dự thảo quyết định về các nội dung phân cấp thẩm quyền cấp GPXD.

Cụ thể, Sở Xây dựng có nhiệm vụ rà soát, làm rõ nội dung phân cấp hay ủy quyền; điều chỉnh lại tên gọi dự thảo quyết định “phân cấp thẩm quyền cấp GPXD; Quy định về quy mô, thời hạn tồn tại của công trình được cấp GPXD có thời hạn trên địa bàn thành phố”. Đồng thời, bổ sung số liệu cấp GPXD của các địa phương trước và sau khi sáp nhập vào TPHCM, đánh giá quá trình triển khai thực hiện.

Ngoài ra, Sở Xây dựng được giao nghiên cứu ứng dụng phần mềm theo dõi việc cấp GPXD có thời hạn và thời hạn tồn tại của công trình đã được cấp phép có thời hạn, để UBND cấp xã triển khai thực hiện, kết nối liên thông hệ thống mạng với Sở Xây dựng.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND phường, xã, đặc khu về công tác cấp GPXD đối với việc triển khai thực hiện Quyết định 71/2025/QĐ-UBND của UBND TPHCM ban hành quy định trình tự, thủ tục cho thuê ngắn hạn quỹ đất, tài sản gắn liền với đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM quản lý.

THANH HIỀN