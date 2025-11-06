Vụ thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né bị xâm phạm: Cưỡng chế hơn 66.000m2 đất lấn chiếm

Hàng ngàn m 2 đất do các cá nhân lấn chiếm, xây dựng hàng loạt công trình kiên cố không phép tại khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) sẽ bị cưỡng chế.

Ngày 6-11, UBND phường Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đã có thông báo triển khai thi hành quyết định cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Nguyễn Thị Thùy Trang (cùng ngụ tỉnh Lâm Đồng), theo các Quyết định số 1174/QĐ-CCXP và 1175/QĐ-CCXP do Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận (trước đây) ban hành ngày 20-6-2025.

VIDEO: Toàn cảnh khu đất gần thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né bị các đối tượng lấn chiếm, xây dựng công trình nhà ở, hồ bơi,... không phép

Hai cá nhân nêu trên bị xác định vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, theo Nghị định 91/2019/NĐ-CP của Chính phủ, do sử dụng đất sai mục đích và xây dựng công trình trái phép. UBND tỉnh Bình Thuận (trước đây) đã ban hành các quyết định buộc khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, đến nay các đương sự chưa tự nguyện chấp hành.

Hàng ngàn m﻿2 đất thuộc khu vực thắng cảnh đồi cát bay Mũi Né bị các đối tượng lấn chiếm, xây dựng công trình không phép

Theo thông báo, Ban cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả sẽ tiến hành cưỡng chế trong 3 ngày (từ 10 đến 12-11-2025). Lực lượng chức năng sẽ phá dỡ công trình vi phạm, nhổ bỏ toàn bộ cây trồng trên đất, di chuyển tài sản ra khỏi khu đất vi phạm và bàn giao diện tích đất cho UBND phường Mũi Né quản lý.

Một hồ bơi không phép được xây dựng trong khu đất lấn chiếm

Từ tháng 12-2022 đến nay, Báo SGGP đã liên tục phản ánh về việc hơn 73.000m2 đất tại khu vực giáp ranh thắng cảnh nổi tiếng đồi cát bay Mũi Né bị 3 đối tượng lấn chiếm, sang nhượng trái phép, ngang nhiên xây dựng hàng loạt công trình kiên cố. Sau đó, Thường trực Tỉnh ủy Bình Thuận (trước đây) đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết (trước đây) chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, làm rõ thông tin Báo SGGP phản ánh.

Nhiều công trình "khủng" xây dựng không phép

Sau quá trình củng cố hồ sơ, ngày 16-10-2025, UBND phường Mũi Né đã tổ chức cưỡng chế, khôi phục lại tình trạng ban đầu của gần 7.500m2 do ông Lại Thiện Phước lấn chiếm. Phần diện tích còn lại hơn 66.000m2 đất do bà Trang và bà Thảo lấn chiếm, sẽ bị cưỡng chế trong thời gian nêu trên.

TIẾN THẮNG