Người dân Quảng Ngãi tập trung về nơi tránh trú an toàn

Tối 6-11, khi bão số 13 đang tiến gần đất liền, nhiều hộ dân xã Đông Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) đã khẩn trương di chuyển đến các điểm tránh trú an toàn.

Tại trụ sở Đảng ủy xã Đông Sơn, không khí trở nên nhộn nhịp khi 16 hộ dân, phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, đã tập trung về đây để trú tránh bão.

Người dân sắp xếp chăn màn, lương thực tạm thời; lực lượng dân quân và đoàn viên thanh niên hỗ trợ vận chuyển đồ đạc. Ngoài trời, gió bắt đầu mạnh dần, nhưng bên trong, không khí ấm cúng, an toàn phần nào giúp người dân yên tâm hơn trước cơn bão lớn đang tới.

Theo thống kê sơ bộ, đến thời điểm hiện tại, xã Đông Sơn đã tổ chức sơ tán khoảng 800 hộ dân với hơn 2.400 nhân khẩu, chủ yếu là các hộ neo đơn, người già yếu và những gia đình có nhà ở không kiên cố. Người dân được bố trí tránh trú tại các trường học, nhà văn hóa và các công trình kiên cố trên địa bàn.

Người dân xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi di dời đến Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa. Ảnh: NGUYỄN VĂN ĐỒNG

Tối 6-11, người dân xã Vạn Tường đã tập trung về Trường Tiểu học và THCS Bình Hòa tránh trú bão số 13.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 13, chính quyền xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi, đã khẩn trương triển khai công tác di dời người dân đến nơi an toàn. Đến nay, địa phương đã tổ chức di dời xen ghép hơn 2.690 hộ với 6.729 nhân khẩu đến các nhà kiên cố trong thôn; đồng thời di dời tập trung 1.078 hộ với 3.212 nhân khẩu đến các cơ quan, trường học và doanh nghiệp trên địa bàn để tránh trú bão.

Các lực lượng xung kích được bố trí túc trực thường xuyên, sẵn sàng hỗ trợ người dân trong quá trình di chuyển và sinh hoạt tại nơi tránh trú. Nhờ chủ động triển khai sớm, đến thời điểm hiện tại, xã đã cơ bản hoàn thành việc di dời dân ở những khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

NGUYỄN TRANG