Hai ngày nghỉ tết, phường Vũng Tàu đón hơn 61.000 lượt khách, cứu 6 du khách thoát ao xoáy

Chiều 2-1, theo báo cáo nhanh về tình hình du lịch của phường Vũng Tàu (TPHCM), trong hai ngày nghỉ Tết Dương lịch, địa phương đã đón hơn 61.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng và lưu trú.

Biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu) đông khách du lịch trong chiều 2-1. Ảnh: QUANG VŨ

Cụ thể, trong ngày nghỉ tết thứ hai có khoảng 28.000 lượt khách, trong khi ngày 1-1 ghi nhận hơn 33.000 lượt khách đến tắm biển, du lịch tại Vũng Tàu.

Trước lượng khách tăng cao, UBND phường Vũng Tàu đã bố trí 100% lực lượng cấp cứu thủy nạn ứng trực tại các bãi biển công cộng như Bãi Trước, Bãi Sau, Bãi Dâu, Bãi Dứa. Đồng thời, Trung tâm Văn hóa – Thông tin – Thể thao phường chủ động cắm cờ hiệu, biển cảnh báo tại các khu vực ao xoáy, dòng chảy nguy hiểm, hướng dẫn du khách tắm biển an toàn và tổ chức tuần tra bằng ca nô, mô tô nước.

Khách du lịch vui chơi an toàn tại biển Vũng Tàu. Ảnh: QUANG VŨ

Tính đến chiều 2-1, lực lượng cấp cứu thủy nạn đã kịp thời cứu vớt, đưa vào bờ an toàn 6 trường hợp du khách bị lọt ao xoáy, sóng đánh xa bờ.

Ngoài ra, các lực lượng chức năng của phường tăng cường tuyên truyền, vận động du khách chấp hành nội quy tại công viên, bãi biển, không mang thức ăn, đồ uống có cồn xuống bãi biển và không tổ chức ăn uống nơi công cộng, góp phần bảo đảm môi trường và mỹ quan đô thị.

QUANG VŨ