Chiều 23-2, UBND xã Tân Nhựt (TPHCM) tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt và trao các quyết định công tác cán bộ của đơn vị này.

Tại hội nghị, UBND xã Tân Nhựt đã công bố Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt trên cơ sở tiếp nhận và tổ chức lại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã theo Quyết định số 699/QĐ-UBND ngày 30-1-2026 của UBND TPHCM.

Lãnh đạo xã Tân Nhựt trao quyết định và chúc mừng đến Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã

Cùng với đó, hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Bùi Trọng Thống - trước sáp nhập là Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bình Chánh (đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng TPHCM), được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt.

Ông Trần Minh Hà và ông Nguyễn Thế Minh - trước sáp nhập là Phó Giám đốc Ban Bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Bình Chánh (đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM), được tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Tân Nhựt.

ĐÌNH DƯ