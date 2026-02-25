Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân (phường Vũng Tàu) với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng đã hoàn thiện; công viên nước lớn và hiện đại nhất châu Á Aqua Adventure (phường Rạch Dừa) do Tập đoàn Sun Group đầu tư chính thức vận hành; một số tuyến đường cao tốc, đường ven biển mở rộng… đã tạo nên những “cú hích” cho du lịch phía Đông TPHCM.

“Được mùa” khách du lịch

Hơn 213.000 lượt khách du lịch đến phường Vũng Tàu vui chơi, tắm biển, nghỉ dưỡng và hành hương trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Số lượng khách này chỉ là thống kê của 1 phường, nhưng lại gần bằng lượng khách du lịch của toàn TP Vũng Tàu (trước đây) ở mùa tết năm ngoái. Diễn biến tích cực này được xem là kết quả của những “cú hích” về sự đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, gia tăng các sản phẩm, dịch vụ du lịch và trải nghiệm cho người dân, du khách.

Du khách vui chơi tại công viên nước Aqua Adventure (phường Rạch Dừa, TPHCM)

Dự án chỉnh trang trục đường Thùy Vân với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng được hoàn thiện với nhiều công trình điểm nhấn độc đáo, ấn tượng, như quảng trường, tháp Tam Thắng, tượng cá Ông, phố ẩm thực, đường hầm…

Theo lãnh đạo phường Vũng Tàu, lượng khách du lịch đến Vũng Tàu rất đông trong những ngày đầu năm Bính Ngọ một phần là do kỳ nghỉ tết kéo dài, nhưng phần quan trọng là dự án công viên Thùy Vân hoàn thành, kéo theo hàng loạt sản phẩm, dịch vụ hình thành, từ đó thu hút khách du lịch. Ngoài hạ tầng hoàn thiện, trong dịp tết, trên địa bàn phường tổ chức nhiều hoạt động như: lễ hội ẩm thực, lễ hội đường sách, hội hoa xuân, trình diễn ánh sáng nghệ thuật thắp sáng di sản… Các đơn vị, doanh nghiệp du lịch, lữ hành cũng tổ chức nhiều chương trình, sự kiện riêng để khách du lịch kéo dài thời gian lưu trú khi đến Vũng Tàu du xuân.

Trong khi đó, tại phường Rạch Dừa, những ngày đầu năm, hàng ngàn du khách đã đến vui chơi tại công viên nước Sun World Vũng Tàu - Aqua Adventure (quy mô 15ha, được đầu tư công nghệ hiện đại bậc nhất châu Á). Đây cũng là công viên nước đầu tiên tại phía Đông TPHCM ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch toàn cầu khi được trao 2 chứng nhận kỷ lục thế giới và 2 kỷ lục Việt Nam. Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, cho biết, việc mở rộng không gian phát triển của TPHCM theo mô hình siêu đô thị đa trung tâm đang mở ra cơ hội lớn cho khu vực ven biển. Sun World Vũng Tàu được xây dựng với kỳ vọng góp phần gia tăng sức hút cho du lịch phía Đông nói riêng, TPHCM nói chung. Công trình không chỉ mang đến trải nghiệm hiện đại mà còn đóng vai trò hạt nhân kích hoạt diện mạo đô thị du lịch mới.

Đột phá hạ tầng giao thông

Trong bức tranh phát triển du lịch của phía Đông TPHCM thời gian tới, có sự đóng góp rất lớn từ những đột phá về hạ tầng giao thông. Nổi bật là dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với chiều dài gần 54km, tổng vốn đầu tư hơn 17.800 tỷ đồng, trong đó đoạn thành phần 3 qua phía Đông TPHCM đã cơ bản hoàn thiện. Tuyến đường này khi hoàn thành sẽ rút ngắn thời gian từ Đồng Nai, trung tâm TPHCM đến khu vực biển Vũng Tàu, đồng thời giảm tải áp lực lưu thông cho quốc lộ 51. Đây được xem là động lực quan trọng đưa khách du lịch về phía Đông TPHCM.

Từ góc nhìn của đơn vị quản lý, bà Nguyễn Thị Lệ, Phó trưởng Phòng cơ sở quản lý lưu trú, Sở Du lịch TPHCM, khẳng định, sau khi sáp nhập 3 địa phương (TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương), không gian du lịch đã rộng mở, kéo theo lượng lớn khách du lịch về phía Đông thành phố. Đặc biệt, ở thời điểm đầu năm 2026, các công trình, dự án lớn hoàn thiện và vận hành; cùng với hệ thống di sản kiến trúc, bảo tàng hiện đại, chợ truyền thống, ẩm thực đường phố, các không gian sáng tạo và lễ hội đã trở thành điểm nhấn đặc trưng thu hút, giữ chân khách du lịch ở lại lâu hơn.

Bên cạnh đó, tuyến đường ven biển ĐT 994 Vũng Tàu - Lâm Đồng đang được mở rộng, nâng cấp, tạo thành trục du lịch ven biển liên hoàn, kết nối các khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hồ Tràm, Bình Châu, Long Hải, Phước Hải. Đây được ví như “cung đường vàng” đưa du khách trải nghiệm trọn vẹn du lịch biển của các địa phương phía Đông TPHCM.

Ở tầm nhìn xa hơn, ông Vũ Hồng Thuấn, Chủ tịch UBND phường Vũng Tàu, tin tưởng, khách du lịch sẽ tiếp tục đến phía Đông TPHCM ngày càng nhiều, khi dự án đường và cầu vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu khởi công trong năm 2026, dự kiến hoàn thành sau 3 năm. Tuyến đường và cầu vượt biển này sẽ hình thành trục kết nối ven biển trực tiếp giữa TPHCM với Vũng Tàu, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TPHCM xuống còn hơn 60 phút. Như vậy, cùng với các sản phẩm, dịch vụ, hạ tầng giao thông đồng bộ là “chìa khóa vàng” mở cánh cửa cho du lịch phía Đông TPHCM bứt phá.

QUANG VŨ