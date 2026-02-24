TPHCM khẩn trương chuẩn bị bầu cử sớm ở 4 khu vực đặc thù

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần. Cùng với công tác chuẩn bị chung cho ngày bầu cử 15-3, TPHCM đang khẩn trương chuẩn bị tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực đặc thù, bảo đảm quyền, nghĩa vụ công dân cho hơn 4.500 cử tri đang làm nhiệm vụ dài ngày trên biển và tại các công trình dầu khí ngoài khơi.

Chủ động, chặt chẽ

Theo Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TPHCM nhiệm kỳ 2026-2031 (gọi tắt là Ủy ban Bầu cử TPHCM), trên địa bàn thành phố có các đơn vị như Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, Bộ Tư lệnh TPHCM, Hải đoàn 128, Hải đoàn 129 (Quân chủng Hải quân), Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Chi đội Kiểm ngư số 2, Tiểu đoàn DK1, Liên doanh Việt - Nga Vietsovpetro… với hơn 4.500 cử tri không thể tham gia bỏ phiếu vào ngày 15-3 do đặc thù nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM Nguyễn Văn Thọ (giữa) khảo sát điểm bỏ phiếu sớm tại Hải đoàn 129 ẢNH: NGUYỄN NAM

Đây là lực lượng thường xuyên thực hiện nhiệm vụ tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu, vận hành tàu thuyền, nhà giàn, giàn khoan và các công trình ngoài khơi theo lịch trình dài ngày. Nếu chờ đến ngày bầu cử toàn quốc, nhiều cán bộ, chiến sĩ, người lao động khó có điều kiện trở về đất liền để thực hiện quyền bầu cử.

Từ thực tiễn đó, TPHCM đã chủ động xây dựng phương án và được chấp thuận tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực thuộc phường Phước Thắng, phường Tam Thắng, xã Long Sơn. Theo kế hoạch, cử tri sẽ tham gia bỏ phiếu vào ngày 26-2 (mùng 10 Tết Bính Ngọ).

Theo ghi nhận của PV Báo SGGP, những ngày qua, công tác chuẩn bị tại các địa phương, đơn vị được triển khai khẩn trương. Tại phường Tam Thắng, khu vực bỏ phiếu số 4 - nơi có số lượng cử tri lớn với 2.809 cử tri đăng ký tham gia bầu cử sớm - hầu hết cử tri đang làm việc theo ca tại các công trình dầu khí. Do vậy, địa phương bố trí khung giờ bỏ phiếu bầu cử phù hợp với lịch làm việc, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến dây chuyền sản xuất và nhiệm vụ chuyên môn của cử tri. Điểm bỏ phiếu tập trung được đặt tại khu vực sân bay Vũng Tàu.

Tại phường Phước Thắng, công tác chuẩn bị được triển khai nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan. Toàn phường có 37 người ứng cử, phân bổ tại 5 đơn vị bầu cử; dự kiến bầu 23 đại biểu HĐND phường. Ở khu vực bỏ phiếu số 2, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử sớm đang diễn ra hết sức khẩn trương và trách nhiệm. Đây là khu vực đặc thù, với cử tri là cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM và Chi đội Kiểm ngư số 2.

Trong những ngày qua, công tác trang trí khánh tiết, chuẩn bị hòm phiếu, xây dựng và triển khai kế hoạch chuẩn bị bầu cử sớm được triển khai khẩn trương, chặt chẽ, nghiêm túc. Tại xã Long Sơn, khu vực bỏ phiếu số 3 gồm Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 và Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Điểm bỏ phiếu trên bờ đặt tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, với hơn 100 cử tri; đồng thời các điểm bỏ phiếu trên biển được tổ chức tại các nhà giàn DK1 và tàu trực trên biển, với gần 400 cử tri làm nhiệm vụ dài ngày.

Ghi nhận tại Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho thấy, hội trường đơn vị được lựa chọn làm điểm bỏ phiếu với sức chứa khoảng 500 người. Công tác trang trí khánh tiết, bố trí hòm phiếu, khu vực niêm yết danh sách, tiểu sử, chương trình hành động của ứng cử viên… được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước Tết Nguyên đán 2026. Với các điểm bỏ phiếu trên biển, việc in ấn tài liệu, bố trí không gian được hướng dẫn thống nhất, bảo đảm trang nghiêm, đúng quy định dù điều kiện làm việc chật hẹp.

Đáng chú ý, để bảo đảm việc bỏ phiếu tại các nhà giàn DK1 và tàu trực diễn ra đúng kế hoạch, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân bố trí 2 tàu chuyên trách đưa thùng phiếu đến từng điểm, đồng thời xây dựng phương án cụ thể cho từng đơn vị, không để ảnh hưởng nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TPHCM, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Bầu cử TPHCM Nguyễn Văn Thọ lưu ý, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử; chủ động rà soát, hoàn thiện phương án tổ chức phù hợp với điều kiện đặc thù từng địa bàn, bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật.

Bảo đảm 100% cử tri thực hiện quyền bầu cử

Ông Nguyễn Việt Dũng, Chủ tịch UBND phường Phước Thắng, cho biết, đến nay công tác chuẩn bị bầu cử và bầu cử sớm cơ bản đáp ứng yêu cầu, đúng tiến độ. Phường Phước Thắng đã hoàn tất việc rà soát, lập danh sách cử tri; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bảo đảm các khâu thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức trực tiếp và trực tuyến; an ninh trật tự được giữ vững, chưa ghi nhận vấn đề phức tạp liên quan đến bầu cử.

Trao đổi với PV Báo SGGP, Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, cho hay, đơn vị đã chủ động rà soát, lập danh sách cử tri thuộc các lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển; phối hợp với địa phương xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm. “Đối với lực lượng không thể tham gia bầu cử vào ngày 15-3 do thực hiện nhiệm vụ trên biển, chúng tôi xây dựng phương án tổ chức bỏ phiếu sớm trên bờ và tại các điểm trên biển, nhằm bảo đảm quyền lợi chính đáng của cử tri”, Đại tá Đỗ Hồng Duyên nhấn mạnh.

Thiếu tá Nguyễn Duy Tuyên, Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, khẳng định, đơn vị xác định bầu cử sớm là nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Ngoài việc thực hiện đầy đủ hướng dẫn nghiệp vụ theo quy định, đơn vị tăng cường tuyên truyền nội bộ qua hệ thống loa truyền thanh, phổ biến quy trình để cán bộ, chiến sĩ nắm rõ quyền và trách nhiệm của mình. Với địa bàn bầu cử trải dài từ đất liền ra biển, đảo, đơn vị chủ động bố trí lực lượng, phương tiện và thời gian; quyết tâm 100% cử tri bỏ phiếu đúng quy định, vừa bảo đảm quyền công dân, vừa không ảnh hưởng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Việc tổ chức bầu cử sớm tại 4 khu vực đặc thù, trải dài từ đất liền đến biển, đảo, không chỉ thể hiện sự linh hoạt, trách nhiệm của TPHCM trong bảo đảm quyền bầu cử của công dân, mà còn góp phần quan trọng vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ở bất cứ vị trí công tác nào, dù nơi đất liền hay ngoài khơi xa, mỗi lá phiếu đều được trân trọng, bảo đảm đúng quy định pháp luật và đúng tinh thần dân chủ.

4 khu vực bỏ phiếu sớm tại TPHCM * Khu vực bỏ phiếu số 1 (thuộc phường Phước Thắng) gồm: Hải đoàn 128 và Hải đoàn 129 thuộc Quân chủng Hải quân * Khu vực bỏ phiếu số 2 (thuộc phường Phước Thắng) gồm: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Chi đội kiểm ngư số 2 và Hải đội dân quân thường trực thuộc Bộ Tư lệnh TPHCM * Khu vực bỏ phiếu số 3 (thuộc xã Long Sơn) gồm: Tiểu đoàn DK1, Lữ đoàn 125 (Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân). * Khu vực bỏ phiếu số 4 (thuộc phường Tam Thắng): Liên doanh Việt - Nga (Vietsovpetro)

NHÓM PV