“Lá chắn” phòng chống ma túy từ khu dân cư

Từ việc siết chặt quản lý tại các khu nhà trọ, cơ sở lưu trú đến những cách làm sáng tạo của lực lượng cơ sở đã góp phần tạo “lá chắn” trong phòng, chống ma túy ngay từ địa bàn dân cư.

Không để “vùng trũng” ma túy trong khu dân cư

Tại phường Phú Lợi, khu nhà trọ 35 phòng của gia đình bà Nguyễn Thị Hạnh (khu phố Phú Hòa 6) được đưa vào khai thác khoảng 10 năm nay. Theo bà Hạnh, gia đình luôn quản lý người thuê trọ nghiêm túc, yêu cầu cung cấp đầy đủ giấy tờ tùy thân, chấp hành quy định giờ giấc, bảo đảm an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy. Bà cũng thường xuyên nhắc nhở người thuê nâng cao cảnh giác, hạn chế đưa người lạ vào phòng; khi phát hiện dấu hiệu tụ tập, gây ồn ào sẽ trao đổi để kịp thời chấn chỉnh.

Cùng quan điểm, ông Đoàn Văn Tài, chủ một nhà nghỉ tại khu phố Phú Hòa 8, cho rằng các cơ sở kinh doanh lưu trú cần nâng cao ý thức phòng, chống ma túy. Khi phường triển khai mô hình “Phường không ma túy”, gia đình ông tăng cường kiểm tra, nhắc nhở nhân viên trong quá trình tiếp đón khách, đồng thời lắp đặt bảng thông báo cấm sử dụng rượu bia, chất cấm trong khuôn viên cơ sở.

Một khu nhà trọ "nói không với ma túy" và tệ nạn xã hội tại phường Phú Lợi

Theo Chủ tịch UBND phường Phú Lợi Phan Công Khanh, địa bàn có mật độ dân cư cao, tập trung nhiều khu nhà trọ, chung cư, cơ sở lưu trú và trường học, với số lượng lớn sinh viên, người lao động tạm trú; quá trình đô thị hóa nhanh tiềm ẩn nguy cơ ma túy xâm nhập khu dân cư. Trên cơ sở đó, phường triển khai xây dựng “Phường không ma túy” giai đoạn 2025-2030 với phương châm “3 giảm”: giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy. Phường xác định mỗi người dân là một “chiến sĩ”, mỗi gia đình là một “pháo đài”, mỗi khu phố là một “trận địa” trong công tác phòng, chống ma túy.

Phường Thuận Giao là địa bàn đông dân, chủ yếu là người tạm trú; hiện có khoảng 3.000 cơ sở kinh doanh nhà trọ với khoảng 135.000 người tạm trú. Từ thực tiễn này, Công an phường Thuận Giao triển khai mô hình Tổ test ma túy lưu động, bước đầu đạt hiệu quả.

Theo Thiếu tá Lương Minh Cảm, Trưởng Công an phường Thuận Giao, đơn vị thành lập 8 tổ test ma túy lưu động, trực tiếp đến các khu nhà trọ kiểm tra, rà soát, phân loại “nhà trọ xanh” và “nhà trọ đỏ”. Trung bình mỗi ngày, 8 tổ thực hiện 3 lượt kiểm tra, tương đương khoảng 24 lượt tại các khu nhà trọ. Mục tiêu trong khoảng 3 tháng, lực lượng công an cơ bản kiểm tra toàn bộ cơ sở lưu trú để quản lý, theo dõi chặt chẽ.

Các khu nhà trọ không phát hiện người sử dụng trái phép chất ma túy được xác định là “nhà trọ xanh”; những nơi có đối tượng nghiện hoặc tiềm ẩn yếu tố phức tạp về ANTT được đưa vào diện “nhà trọ đỏ” để tăng cường biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, xử lý.

Ngăn chặn phát sinh “điểm nóng” về ma túy

Thời gian qua, công an các địa bàn tăng cường tuần tra vũ trang kết hợp kiểm tra hành chính tại các cơ sở lưu trú, nhất là khu nhà trọ, khu vực đông công nhân; tập trung kiểm tra ban đêm tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT, đồng thời siết quản lý cư trú, tạm trú, tạm vắng.

Theo đại diện Công an TPHCM, thời gian qua lực lượng công an tập trung đấu tranh hoạt động mua bán ma túy trên không gian mạng, các ứng dụng nhắn tin mã hóa và phương thức giao hàng trung gian; đồng thời tăng cường kiểm tra, quản lý chặt các loại hình dịch vụ dễ bị lợi dụng như quán bar, karaoke, nhà trọ, chung cư, kho hàng trung chuyển, dịch vụ vận chuyển.

Công an TPHCM xác định không chỉ xử lý “khúc giữa” mà tập trung triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng. Trọng tâm trước mắt là triệt phá các đường dây, ổ nhóm có tổ chức, nhất là liên tỉnh, xuyên quốc gia; đấu tranh trực diện với đối tượng cầm đầu, chủ mưu, không để tồn tại các “mắt xích” trung gian hoạt động lâu dài.

Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM triệt phá một chuyên án ma túy liên tỉnh, bắt giữ và mời làm việc 36 đối tượng liên quan, thu giữ số lượng lớn ma túy.

Một đối tượng cùng tang vật trong đường dây ma túy liên tỉnh TPHCM- Tây Ninh vừa bị Công an TPHCM triệt xóa

Lực lượng công an tiếp tục kết hợp tấn công, trấn áp với quản lý địa bàn và phòng ngừa xã hội, xử lý dứt điểm các điểm nghi vấn phát sinh, không để tái hình thành tụ điểm phức tạp; đồng thời đẩy mạnh phối hợp liên ngành, liên địa phương, gắn đấu tranh với công tác cai nghiện, quản lý sau cai và vận động người dân tham gia tố giác tội phạm.

