Xã Hồ Tràm: Triển khai bản đồ số tra cứu khu vực bỏ phiếu

Hướng tới kỳ bầu cử nhiệm kỳ 2026 - 2031, Ủy ban Bầu cử xã Hồ Tràm (TPHCM) vừa chính thức triển khai “ Bản đồ số phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp ”.

Giải pháp công nghệ này giúp cử tri thuận tiện trong việc tiếp cận thông tin và thực hiện quyền công dân trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp vào ngày 15-3.

Theo đó, “Bản đồ số phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp” có các tính năng nổi bật như: Tra cứu chi tiết vị trí toàn bộ 23 khu vực bỏ phiếu trên địa bàn xã với giao diện rõ nét, dễ thao tác. Khi lựa chọn điểm mốc bất kỳ, ứng dụng sẽ cung cấp đầy đủ tên gọi và mô tả địa điểm cụ thể, giúp cử tri xác định chính xác nơi bỏ phiếu, tránh tình trạng nhầm lẫn giữa các đơn vị bầu cử.

Ủy ban Bầu cử xã Hồ Tràm (TPHCM) chính thức triển khai “Bản đồ số phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp”. Ảnh: HỒNG - LUẬT

Ngoài ra, bản đồ hỗ trợ định vị và tìm đường đi ngắn nhất từ vị trí của cử tri đến điểm bỏ phiếu. Tính năng này đặc biệt hỗ trợ nhóm cử tri trẻ hoặc người dân mới chuyển đến địa bàn cư trú.

Việc ứng dụng bản đồ số không chỉ tối ưu hóa thời gian cho người dân mà còn là công cụ đắc lực hỗ trợ các tổ bầu cử và trưởng ấp trong việc vận động, tuyên truyền. Qua đó, giúp cho cử tri đi bầu đúng giờ, đúng địa điểm, góp phần vào sự thành công chung của ngày hội toàn dân.

